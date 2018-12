Silva: “En un mundo perfecto Anderson Silva lucha por el cinturón y toma el cinturón”

Con tres peleas más en su contrato, Anderson Silva está planeando el final de su carrera. El campeón de peso mediano de UFC, una vez dominante, Silva (34-8 MMA, 17-4 UFC) dijo que sí puede derrotar a Israel Adesanya (15-0 MMA, 4-0 UFC) en UFC 234 en febrero, espera obtener una última oportunidad de recuperar el título que mantuvo durante tanto tiempo.



"Creo que en un mundo perfecto, por supuesto, Anderson Silva lucha por el cinturón y toma el cinturón, luego suelta el micrófono", dijo Silva en inglés en una conferencia de prensa para su nuevo gimnasio, Spider Kick, en Los Ángeles. "Pero tengo que centrarme en esta lucha primero. Ese es el segundo paso. Vayamos a ver, porque el futuro es muy corto ".



A los 43 años, Silva está enfrentando un fenómeno invicto de 29 años de edad que ganó cuatro combates consecutivos de UFC de manera dominante. Muchos observadores de MMA están convencidos de que la pelea no será competitiva y que Silva será expulsadoo del agua. Silva ya es un perdedor 3-1 en varias casas de apuestas en línea para el co-headliner de pago por visión de UFC 234 el 9 de febrero en Rod Laver Arena en Melbourne, Australia.

Antes de que fuera convocado contra Adesanya, Silva organizó súper peleas con Georges St-Pierre (26-2 MMA, 20-2 UFC) y Conor McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC), quien emitió un respetuoso reclamo a principios de este año. Pero después de sopesar sus opciones, Silva cree que el último oponente es más probable que suceda.

"Para mí, prefiero tomar un verdadero desafío. No ponga nada en la mente de mis fanáticos (diciendo) "quizás sí, quizás no". Por eso acepté la pelea con (Daniel) Cormier en dos días (en UFC 200). Esa es la diferencia ... no se trata de luchadores, se trata de artes marciales. Me gustan los retos y trato de hacer lo mejor cada vez".