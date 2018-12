Ponzinibbio: “Estoy esperando a Rafael dos Anjos”

Santiago Ponzinibbio todavía quiere un pedazo de cierto ex campeón de peso ligero. Recibido de una victoria por nocaut sobre Neil Magny en su país natal de Argentina, el luchador de 32 años todavía tiene la vista puesta en Rafael dos Anjos, a quien Santiago dice ser uno de los luchadores que rechazó la oferta para llevarlo en Buenos Aires cuando Kamaru Usman fue expulsado por una lesión. Ahora, un mes después, Ponzinibbio dice que todavía está esperando para enfrentarse a Rafael, pero esta vez, Santiago le dice a Combate que le permitirá al ex campeón elegir el lugar y la hora.

“Estoy esperando a esa diva, Rafael dos Anjos”, dijo Ponzinibbio. “La diva llama a los disparos. Solo estoy esperando la confirmación de la diva. Déjalo escoger el lugar. Al igual que todas mis peleas, será otro nocaut. La diva dijo que no iba a pelear conmigo porque estaba en Argentina, que quería pelear conmigo en los Estados Unidos, bueno, solo dígame cuándo y dónde”.

Aunque Rafael dos Anjos se encuentra actualmente en una derrota de dos peleas. Con las derrotas ante Colby Covington y Kamaru Usman, Ponzinibbio cree que aún sería un buen nombre en su currículum, pero no le importaría asumir otros nombres notables en la división de peso welter, excepto el compañero de entrenamiento Covington.

“Creo que dos Anjos es la opción más real, porque Colby es de mi gimnasio, compartimos algunos de los mismos entrenadores, como Mike Brown, así que no es bueno”, atestiguó. “La administración del gimnasio nos advirtió que preferirían si pudieran evitar esa pelea a menos que sea por el título, estoy listo para tomar a cualquiera, nunca fui uno para elegir peleas, no me importa'. Woodley, Usman, dos Anjos, son todas buenas peleas para mí, voy a noquear a nadie”.