UFC 232: lo que se podría observar

Ultimate Fighting Championship (UFC) se moverá a través de la línea de meta hoy por la noche (29 de diciembre de 2018) en una nueva ubicación de The Forum en Inglewood, California, después de que el insensible e inquebrantable Jon Jones fuera expulsado de Las Vegas Por medio de la prueba de drogas wonky.

Su oponente, Alexander Gustafsson, se unirá al resto de la línea de pago por visión (PPV) de UFC 232 en 'The Golden State', que incluye una 'súper pelea' campeón contra campeón que enfrenta a Cristiane Justino frente a Amanda Nunes, con 'Cyborg's' correa de 145 libras en la línea.

'Bones' Jones vs 'The Mauler' Gustafsson

Foto: MyMMANews

Todavía no se puede creer que hayan pasado más de cinco años desde que estos dos últimos fueron a guerra en lo que resultó ser una sorprendente pelea por el título de peso semipesado en UFC 165. Sorprendente porque el imponente sueco casi trastornó al carrito de Apple de 205 libras en una actuación que solidificó la vieja máxima deportiva de combate que el trabajo duro supera al talento cuando el talento no lo hace trabaja duro.

Esta vez, no se espera que Jones entre en el Octágono después de un fin de semana de cocaína, lo que se sabe que hace, mientras abraza un cuerpo 'delgado como gordo'. En serio, mire esta foto 'Bones' tomada antes de UFC 165 y comprenda cómo el éxito puede hacer que una persona sea perezosa.

Jones finalmente se enteró de que, a pesar de sus regalos dados por Dios, aún es mortal, y 'The Mauler' es un peso pesado ligero y peligroso que sobresale en todas las áreas. Lo que es desafortunado para Gustafsson es que no aprovechó los últimos cinco años para su ventaja. Jones pasó por dos largas suspensiones y tuvo un montón de reveses personales y profesionales, lo que resultó en solo cuatro peleas de UFC durante ese lapso.

Gustafsson, no sujetó a ninguno de los mismos chanchullos, sólo logró cinco, una combinación de lesiones prematuras y desinterés general en lo que la división tenía para ofrecer. Jones no necesitaba mejorar desde la última vez que peleó contra Gustafsson. Solo necesitaba tomar esta pelea en serio y entrenar como su carrera depende de ello (lo hace).

Pero 'The Mauler' necesitaba mejorar desde la última vez que peleó contra Jones, ya que su mejor esfuerzo no fue lo suficientemente bueno cuando el ex campeón lo envió por correo y, francamente, es el más vulnerable. Él no cometerá ese error dos veces y Gustafsson nunca tendrá la misma oportunidad.

Por eso no se espera que no repitan hoy por la noche en Inglewood. Gustafsson se ha visto genial en sus últimas dos peleas, superando a Jan Blachowicz con relativa facilidad y poniendo a Glover Teixeira en un estado de animación suspendida. Si bien se ve bien en el papel, el brasileño ya no está clasificado en el Top 10 y no podemos pasar por alto las pérdidas de 'The Mauler' ante Daniel Cormier y Anthony Johnson.

Eso plantea la pregunta ... ¿cuál es la mayor victoria de la carrera de Gustafsson? En realidad es Blachowicz, o tal vez Mauricio Rua en 2012. Eso es lo que dice. Jones se ha visto un poco oxidado en las victorias sobre Ovince Saint Preux y Daniel Cormier, pero nunca hasta el punto en que alguien esperaba que perdiera.

El único luchador que puede derrotar a Jones es el hombre mismo, y si estamos viendo a 'Bones' desde esa perspectiva, es prácticamente Artem Lobov. Gustafsson es uno de los grandes de su época, pero no es el mejor. Ese título permanece con Jones hasta que se demuestre lo contrario.

Incluso si 'The Mauler' replica su rendimiento de UFC 165, no será suficiente, algo que ya aprendimos a fines de 2013. Busque un ataque medido y paciente que muestre cuán formidable puede ser Jones cuando se toma en serio esta mierda. La Predicción es: Jones le gana a Gustafsson y por sumisión, pese a que a mucho no le guste este fin para finalizar fin de año.

“Cyborg” Justino vs “Lioness” Nunes

Imagen: Luis Acosta Montero

El presidente de la promoción, Dana White, ha estado vendiendo esta pelea como si fueran Anderson Silva contra Jon Jones en 2012. No lo es. Pero la división de peso gallo de las mujeres se está ejecutando en una mezcla magra y la división de peso pluma de las mujeres ni siquiera existe, por lo que no hay una clasificación de 145 libras para las damas.

Siempre ha sido un desafío encontrar oponentes que estén dispuestos a pelear contra Justino, como lo demuestran los combates de peso reducido y las importaciones de peso gallo. Nunes era un peso pluma ella misma en el pasado, cortándose los dientes en la ahora desaparecida promoción de Strikeforce cuando 'Cyborg' estaba gobernando el puesto de peso pluma.

Ella siempre tenía talento, y algunas manos bastante desagradables, pero la consistencia era un factor importante para mantener a Nunes en el escalón más alto de la división. Como peso gallo, 'Leona' nunca se ha visto mejor, rompiendo y destrozando tanto a Miesha Tate como a Ronda Rousey, dos de los mejores que la división tenía para ofrecer.

Ella no era tan dominante contra Valentina Shevchenko, pero eso es un testimonio de la habilidad de 'Bullet', un peso mosca natural, más que un golpe contra el brasileño. Es difícil creer que este es el mismo luchador que fue incendiado por Alexis Davis y dejó caer una decisión ante Sarah D’Alelio.

¿Qué podemos decir de Justino? Es asombroso lo mal que lo trataron tanto la promoción como los fanáticos y ¿para qué? Ella falló una prueba de drogas en 2011 y la pagó más que cualquier luchadora en la historia. ¿Dónde estaban estos titulares para tipos como Junior dos Santos o Lyoto Machida, que también dieron positivo?

Sin desanimarse, 'Cyborg' ha capturado 10 juegos consecutivos desde ese desafortunado incidente, nueve de ellos por nocaut violento. Pero incluso con su poder, ¿será suficiente para detener a Justino? La campeona de peso pluma tiene un cardio bastante impresionante para una atleta con su constitución, un área que todavía es un poco inestable para Nunes.

Una de las otras cosas que hacen que 'Cyborg' sea tan aterrador es cómo puede simplemente atravesar golpes, lo que le da la capacidad de controlar el ritmo de la lucha y ejercer una enorme presión sobre sus oponentes. No hay espacio para respirar, no hay tiempo para ajustarse, no hay movimiento del jab para establecer el rango.

La campana suena y Justino camina hacia adelante como Jason Voorhees, cortando y cortando hasta que no queda nada más que cuerpos propensos. Teniendo en cuenta la desventaja de tamaño y fuerza, no espero que esta lucha termine de manera diferente. Es por lo que la ganadora podría ser claramente Justino y por nocaut técnico.

Otras predicciones:

Condit def. Chiesa por nocaut técnico

Latifi def. Anderson por nocaut técnico

Mendes def. Volkanovski por decisión unánime.

Con todo lo dicho se puede esperar a que UFC tenga un cierre de año aceptable, de que el bonus extra este ajustado y que el luchador que se lo lleve sea por la mínima,solo resta observar lo que pasará en el último PPV del último fin de semana, del último sábado 2018.