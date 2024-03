The stars are out tonight 🤩 pic.twitter.com/JU4Ar9Ln6O — Arsenal (@Arsenal) March 12, 2024

É ótimo estar na liderança [da Premier League], isso é certo – foi um jogo de futebol incrível com duas equipes magníficas, com tantas alternativas. Acho que é uma situação incrível estarmos envolvidos, olhando para o nível que essas duas equipes têm, e ainda estamos lá e ainda estamos no topo. Então, a ambição aumenta, queremos continuar lá e temos que ir jogo a jogo.

Teremos de ajustar algumas coisas para gerar mais oportunidades do que fizemos na primeira partida. Este é o nível da Champions League, enfrentando equipes de primeira prateleira. Precisamos ser melhores. Espero os torcedores trazem o barulho e podemos fazer isso juntos para chegar às quartas de final. Essa é a oportunidade que temos, diante do nosso povo e no nosso estádio. Durante 96 minutos traga sua energia, traga seu barulho e vamos juntos fazer isso.

Acho que o impacto que eles [Porto] podem causar é incrível. Eu não acho que eles realmente percebam, então precisamos desse barulho e precisamos deles jogando todas as bolas conosco. Precisamos dessa emoção controlada também para entender que o jogo pode passar por certas fases e temos que ser muito inteligentes para pressionar nos momentos certos para conseguir o que queremos. É uma bela oportunidade de viver estas noites - já se passaram 14 anos, então tudo o que colocarmos valerá a pena.

Todas as semanas, cada adversário tem os seus pontos fortes e fracos e a forma como aborda o jogo e agora os conhecemos um pouco melhor. Já disputamos este tipo de jogos muitas vezes na Premier League, jogámos um há dois dias. Vamos apenas nos concentrar em ser nós mesmos e fazer mais coisas que podemos controlar melhor do que fazíamos há algumas semanas.

Com certeza, mas obviamente o contexto do jogo é muito importante e sabemos que temos uma longa partida pela frente e pode haver momentos em que as coisas acontecem do seu jeito e momentos que podem mudar drasticamente rápido. Emocionalmente temos que estar muito preparados para jogar esses jogos.

Bem, todos que estão disponíveis têm que estar disponíveis o suficiente para jogar, porque você pode ter que jogar depois de cinco minutos ou desde o início e os meninos estão em uma boa posição. Vamos nos preparar da melhor maneira possível, tomar muitas decisões acertadas e depois ser corajosos e ter a coragem de fazer as coisas acontecerem. Você não pode esperar nessas situações, você tem que fazer as coisas acontecerem e essa é a abordagem".