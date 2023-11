Gerdau Minas conhece sua primeira derrota na Superliga Feminina de Vôlei

O Gerdau Minas teve seu primeiro tropeço na Superliga BET7K Feminina 2023/24 na noite desta terça-feira (28/11). No Rio de Janeiro (RJ), as Guerreiras de Aço foram superadas pelo Fluminense Football Club em um jogo duro de cinco sets que terminou com a vitória das donas da casa no tie-break, com parciais 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8. Com o resultado, a equipe minastenista está com os mesmo 15 pontos do líder Dentil/Praia Clube.

Maior pontuadora do Gerdau Minas no duelo desta noite com 22 pontos, a oposta Kisy avaliou os pontos negativos da performance apresentada pelo time no Ginásio Hebraica. "A verdade é que nós erramos muito nas horas precisas. Teve momentos nos sets que perdemos a lucidez e a agressividade, mas isso tudo é treinado. Não podemos achar que é o fim do mundo. Precisamos treinar para que na próxima vez em quadra nossa performance seja melhor", disse. Mais uma atleta a se destacar mais na equipe, a capitã Thaisa anotou 16 pontos, seis deles no bloqueio.

Agora a equipe minastenista vira a chave para o próximo desafio. No sábado (02/12), as Guerreiras de Aço encaram o Esporte Clube Pinheiro, às 18h30, em São Paulo (SP), com transmissão do SporTV. Poucos dias depois fecham o último desafio antes de embarcarem para o Mundial de Clubes, disputado em Hangzhou (CHI). O duelo está marcado para o dia 07/12 (quinta-feira), às 21h, diante do Sesi Vôlei Bauru, na Arena UniBH.

Confira os compromissos do Gerdau Minas pelo primeiro turno da Superliga:

9/11 | Gerdau Minas 3 x 1 Bluvolei | Arena UniBH | 12/25, 25/17, 25/23 e 25/20

14/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Brasília Vôlei | Arena UniBH | 25/23, 25/23 e 25/23

18/11 | Sesc RJ Flamengo 2 x 3 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 25/17, 23/25, 23/25, 25/17 e 15/9

21/11 | Unilife Vôlei Maringá 1 x 3 Gerdau Minas | Maringá (PR) | 25/23, 25/18, 17/25 e 25/21

25/11 | Gerdau Minas 3 x 0 Barueri Volleyball Club | Arena UniBH | 25/21, 25/19 e 25/19

28/11 | Fluminense Football Clube 3 x 2 Gerdau Minas | Rio de Janeiro (RJ) | 22/25, 27/25, 25/21, 22/25 e 15/8.

2/12 - 18h30 | Esporte Clube Pinheiros x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Sportv

7/12 - 21h | Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | Arena UniBH | Sportv

6/1 - 21h | Osasco São Cristóvão Saúde x Gerdau Minas | São Paulo (SP) | Sportv

10/1 - 18h30 | Associação Atlética São Caetano x Gerdau Minas | São Caetano (SP) | Sportv

14/1 - 16h | Gerdau Minas x Dentil/Praia Clube | Arena UniBH | Sportv