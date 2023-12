Klay Thompson lamenta momento na carreira: "Tenho jogado como um lixo"

O técnico do Golden State Warriors, Steve Kerr, barrou o astro Klay Thompson nos minutos finais da partida contra o Phoenix Suns. Nessa terça-feira (12), o time de San Francisco perdeu por 119 a 116 e segue em má fase. Agora são 11 derrotas nos últimos 15 jogos. Assim, o time segue na incômoda 11ª posição da Conferência Oeste. Fora da zona de play-in.

Quando restavam seis minutos para o fim do duelo, Steve Kerr tirou Klay Thompson de quadra. No lugar do veterano entrou o novato Brandin Podziemski. Isso ocorreu logo após um turnover do camisa 11. O treinador também sacou outros dois veteranos – Andrew Wiggins e Kevon Looney. Além disso, Draymond Green voltou a prejudicar a equipe. Foi expulso no terceiro período após agredir Jusuf Nurkic. Assim, Kerr fechou o jogo com Stephen Curry, Chris Paul, Dario Saric, Jonathan Kuminga e Podziemski.

Ao final da partida, Klay Thompson disse que foi estranho, mas que mereceu ser sacado por Steve Kerr , que está deixando a desejar e que confia nas decisões do treinador. “Cara, acima de tudo, tenho jogado como um lixo. Não recebi a explicação de ter sido sacado do jogo, mas confio em Steve. Enfim, confio em Steve agora e sempre confiarei”, comentou.

Kerr, por sua vez, foi direto ao justificar a ida dos três veteranos para o banco. Para o treinador, Saric, Kuminga e Podziemski estavam jogando melhor. “Senti que esta noite tinha que prestigiar os caras que estavam jogando melhor. Tenho sido muito paciente. Esta noite não pareceu uma noite para ter muita paciência”, afirmou Kerr.

Thompson e Wiggins são os jogadores mais criticados pela torcida do Warriors na temporada. Afinal, ambos estão rendendo abaixo do esperado. Por exemplo, no jogo contra o Suns, os dois combinaram para dez pontos e três cestas em 17 arremessos. Juntos, eles totalizam US$67,5 milhões em salários em 2023/24.

Nesta campanha, Thompson tem o pior rendimento desde a temporada de novato, em 2011/12. Em 22 jogos, ele tem médias de 15,4 pontos e quatro rebotes. Mas, nos arremessos, o camisa 11 é uma grande decepção. Considerado um dos melhores arremessadores da história, o astro está acertando apenas 39,7% dos arremessos de quadra e 34,3% do perímetro.

O contrato de Klay Thompson expira ao final da temporada. Até o momento, jogador e franquia estão longe de alcançarem um acordo. Segundo a repórter Kendra Andrews, da ESPN, o desempenho do astro tem a ver com o impasse. “Steve Kerr comentou algumas vezes que Klay Thompson nunca começa as temporadas no melhor nível, mas, desta vez, parece diferente. Fontes de dentro da franquia confirmam que as negociações do novo contrato possuem um peso nisso. Às vezes, por exemplo, ele se isola no final do banco de reservas durante alguns tempos técnicos. A sua frustração em quadra nunca esteve tão visível quanto agora”.

As negociações de contrato entre Warriors e Klay Thompson não avançaram, a princípio, por várias diferenças. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, as partes discordam tanto em termos financeiros, quanto em duração de contrato. O astro teria apontado a vontade de receber um novo contrato máximo, apesar de uma queda de rendimento visível recente.

Para Kendrick Perkins, a situação é um problema para todos. “Há algumas semanas, sugeri que Golden State deveria trocar Klay porque ele não está lá mentalmente. Pois adivinhem: ele não está lá mentalmente. Esse time, afinal, renovou os vínculos de Jordan Poole, Andrew Wiggins e Draymond Green antes. Então, ele deve pensar: por que comigo é diferente? Ele quer o contrato máximo e, por isso, podemos ver a sua frustração”.

Além do contrato em si, os comentários em torno do seu nome incomodam Thompson. No fim do mês passado, ele deu uma resposta atravessada a um jornalista que sugeriu alterações no time titular do Warriors. “Pode-se sugerir as mudanças que quiserem aqui fora, mas, às vezes, você conquistou certos benefícios internamente. Coisas como paciência e tempo, por exemplo. Então, a história está ao nosso lado. O que querem, afinal? Colocar o Andrew [Wiggins] e eu no banco? Não me importo com o que dizem por aí. As pessoas falam porque não são capazes de jogarem basquete como eu”.

A sensação, é de um final de ciclo de Thompson em Golden State. Com isso, crescem os rumores de que o Warriors pode negociar o astro na trade deadline.