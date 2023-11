"Não me arrependo", destaca Draymond Green sobre agressão a Rudy Gobert

Draymond Green continua sendo um assunto polêmico na NBA. Desta vez, o ala-pivô do Golden State Warriors comentou sobre o caso envolvendo o pivô Rudy Gobert, do Minnesota Timberwolves. No confronto, o veterano aplicou um "mata-leão" no adversário e foi suspenso pela liga por cinco partidas. No entanto, o jogador revelou não estar arrependido.

“Eu não me arrependo do que já fiz porque não vivo a minha vida com arrependimentos. Além disso, vou defender os meus companheiros sempre que estiver em condições. Não me importo com o que vocês pensam de mim, mas com o que as pessoas com quem eu me importo pensam. Tudo o que passa pela minha cabeça em momentos assim é como os meus atos impactam quem gosto”, disse o ala-pivô.

“As pessoas podem interpretar o que aconteceu da forma como quiserem. Eu não estou aqui para julgar ou mudar a visão dos outros, mas não teve absolutamente nada a ver. Sempre vou defender os meus colegas, pois esse é quem sou. Então, o que ocorreu foi isso. Se estou certo ou errado para você, isso é indiferente para mim. Olhe para o lado e, certamente, vou estar lá”, avisou o especialista defensivo.

“O consenso entre todos aqui é que, não importa o que aconteça, eu serei o Draymond. Em síntese, isso não vai mudar. Isso é o que sou como companheiro de time e amigo. Mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que sempre existe uma forma mais adequada de reagir. O meu trabalho, então, é encontrar essa melhor forma. Esse é o consenso que chegamos entre nós”, minimizou o veterano.

“Posso ajudar, acima de tudo, exigindo que a nossa comunicação seja melhor nos dois lados da quadra. Mas o meu retorno não vai mudar tudo por aqui. Não sou o salvador da pátria, pois um time da NBA não funciona assim. Não existem ‘salvadores’ nessa liga. O que vou fazer, no entanto, é cobrar que todos façam o seu trabalho para voltarmos a vencer jogos regularmente”, concluiu.

O caso

No confronto contra o Minnesota Timberwolves, os jogadores do Golden State Warriors se envolveram em uma confusão ainda durante o jogo e na quadra. No entanto, Draymond Green, que não estava participando da briga, correu e aplicou um "mata-leão" em Rudy Gobert.

Na sequência da confusão, Draymond Green foi expulso do confronto. Após o duelo, a NBA resolveu punir o jogador do Golden State Warriors com uma suspensão de cinco jogos, o que gerou revolta do atleta. No entanto, o técnico do time da Califórnia, Steve Kerr, comentou que a punição foi bem aplicada, devido ao temperamento do ala-pivô.