Zach Lavine deseja ser jogador do Lakers ainda esse ano

O Los Angeles Lakers é uma aposta geral quando se fala em uma possível troca de Zach LaVine. Isso pode ser bem mais do que só um palpite. A Califórnia tende a ser o destino favorito do jogador em uma eventual saída do Chicago Bulls.

Segundo Joe Cowley, do jornal Chicago Sun-Times, os agentes do ala-armador o querem junto de LeBron James e Anthony Davis. “Especulações, realmente, ligam Chicago a equipes como Lakers e Raptors nos últimos dias. No entanto, várias fontes confirmam que os representantes de Zach querem que seja enviado para Los Angeles. Afinal, a Klutch Sports possui uma conhecida conexão com a franquia”.

Joe Cowley escreveu que LaVine prefere que ele fosse negociado com o Lakers. "O Bulls foi relacionado ao Lakers e Raptors no burburinho de rumores, mas várias fontes disseram que LaVine e sua representação obviamente querem Los Angeles por causa da conexão com Klutch Sports".

LaVine é representado pela Klutch Sports, a agência fundada pelo agente de LeBron James, Rich Paul. Klutch também representa a estrela do Lakers, Anthony Davis, que forçou sua ida para a equipe em 2019 por meio de uma troca, e muitos acreditam, seja verdade ou não, que James e Klutch orquestraram essa troca.

LaVine tem um grande contrato, e, portanto, o Lakers teria que ceder um pacote centrado em Rui Hachimura e ou D'Angelo Russell ou Austin Reaves, segundo Cowley. Russell e vários outros jogadores do Lakers poderão ser incluídos em uma possível troca a partir de sexta-feira, 15 de dezembro, de acordo com as regras da NBA.

As possibilidades de troca do Lakers começam a ficar mais claras com seis jogadores elegíveis para negócio. Trata-se de Jaxson Hayes, Taurean Prince, Cam Reddish, Christian Wood, Gabe Vincent e D’Angelo Russell. “D’Angelo, a princípio, parece um nome obrigatório no negócio. Os outros especulados em um pacote seriam atletas como Rui Hachimura, Gabe Vincent e Austin Reaves. No entanto, os dois primeiros só vão ser elegíveis para troca a partir de 15 de janeiro. Austin, por sua vez, é uma presença bem improvável pela indisposição do Lakers em liberá-lo”.

A troca de Zach LaVine,ainda não ocorreu por causa de falta de interesse. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Bulls tem dificuldade para encontrar mercado para repassar o astro. Cowley confirmou junto a fontes dentro da organização que a informação é verídica. “Arturas não encontra interesse por Zach no momento, mas isso ainda não seria visto como um problema. Afinal, existe muito tempo até a trade deadline. A janela só vai fechar em 08 de fevereiro e muita coisa pode acontecer nesse intervalo. No entanto, caso a situação de Zach arraste-se além desse prazo, a equipe vai ter que avaliar os seus planos”.

LaVine está contundido no momento, então não há nem fundamento em acelerar as negociações. “Esperar a offseason para buscar uma solução com mais tempo não parece ser uma opção viável. Um cenário em que as duas partes decidam seguir juntas no resto da temporada, por fim, é improvável”.

Zach LaVine é o maior alvo de rumores do Bulls, mas especula-se a troca de outros nomes também. Alex Caruso e DeMar DeRozan, em particular, ganham muita atenção do mercado. Cowley garante que, nesse momento, só existe planos de negociação para LaVine. “Por enquanto, não existe interesse em negociar Alex. A franquia, além disso, mantém a possibilidade aberta de acertar uma extensão de contrato com DeMar. Há conversas com os representantes do veterano. Arturas, por isso, pretende ver como os atletas que pode adquirir em uma troca por Zach vão funcionar com o elenco atual. Esse é o plano atual”.