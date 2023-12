Jayson Tatum revela time dos sonhos para partida na NBA e surpreende: "É por ele que eu uso o número zero"

É sempre muito interessante para o fã de basquete imaginar cenários nos quais os melhores jogadores da história da NBA se enfrentam em uma partida épica. E isso não é diferente para um dos maiores astros da liga na atualidade e candidato a MVP da temporada: o ala do Boston Celtics, Jayson Tatum.

Em participação no podcast "Crawford's Couch", do ex-jogador Jamal Crawford, o craque revelou sua lista com dez nomes que ele gostaria de ver se enfrentando em uma partida da NBA. Entre o selecionados, Tatum se incluiu e escolheu outros nove jogadores de respeito para sua partida dos sonhos.

Além de si próprio, entre os nomes atuais, JT escolheu três dos principais nomes da liga: LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry. Entre os ex-jogadores, Michael Jordan, Magic Johnson, Kobe Bryant, Allen Iverson, Penny Hardaway e por fim, Gilbert Arenas.

O último, que também marcou sua época na NBA com a camisa do Washington Wizards, tinha como um de seus apelidos "Agente Zero", por vestir a camisa zero da franquia, algo que inspirou o atual ala dos Celtas a utilizá-la.

“É por ele que eu uso o número zero”, afirmou. Gilbert Arenas teve seu auge na NBA entre os anos de 2005 e 2007, sendo selecionado para o All-Star Game em todos eles. Em 2006, inclusive, chegou a ter médias de 29,3 pontos por jogo, ficando atrás apenas de Kobe Bryant, Allen Iverson e LeBron James, que também estão na lista do camisa 0 de Boston.

Astro dos Celtics está mais uma vez na briga pelo MVP da temporada

Tatum inspirou seu jogo em muitos desses atletas, e entende que ainda está longe de alcança-los. Porém, o ex-astro dos Celtics, Paul Pierce, vê o craque no patamar de melhor jogador americano da liga, afirmando que "Jayson Tatum ultrapassou LeBron James e Kevin Durant".

Além disso, os números de Tatum o colocam entre os melhores da liga mais uma vez. Nesta temporada, ele tem médias de 27,6 pontos por jogo, além de 8,8 rebotes e 4,2 assistências. E para melhorar, seu time também tem conquistado resultados. O Boston Celtics é o atual líder da Conferência Leste, com uma campanha de 15 vitórias e apenas 5 derrotas até aqui.

Para o jornalista Ben Rohrbach, do Yahoo Sports, esses números aliados as temporadas passadas de Tatum o colocam como o favorito ao prêmio, em sua visão. “Tatum é um jogador de 25 anos, selecionado três vezes para o All-NBA, que terminou em sexto e quarto lugar na votação do MVP nas duas últimas temporadas”, disse o jornalista. Atualmente, o ala se encontra na 7ª posição da corrida pelo prêmio de MVP da temporada 2023-24.

“Se ele se comprometer novamente a causar estragos nesse aspecto, só ajudará sua candidatura ao MVP”, afirmou Rohrbach, ao comentar sobre a evolução defensiva de Jayson Tatum, e como ela pode ser o diferencial para que ele seja nomeado o Jogador Mais Valioso da NBA.