Lonzo Ball fora dos Bulls? Site coloca armador em lista de possíveis trocados

A época de trocas na NBA é sempre um momento muito esperado, tanto pelas franquias que estão em busca de se reforçar quanto pelos fãs de basquete. E a temporada 2023/24 promete trazer algumas novidades em um futuro próximo, segundo o jornalista Yossi Gozlan, do site HoopsHype.

O portal fez uma lista com possíveis jogadores que podem estar disponíveis para troca, e o nome de Lonzo Ball está entre eles. Existe um rumor, inclusive, de que o Chicago Bulls pode optar por começar sua reconstrução após um começo ruim de temporada, com apenas 5 vitórias em 18 jogos.

Indo para o último ano de seu contrato e próximo de completar dois anos sem jogar, Lonzo é uma opção interessante para equipes que buscam um jogador de qualidade por um preço baixo, visto que, mesmo com um salário de US$21,4 milhões por ano, o risco de trazê-lo mesmo após tanto tempo sem atuar seria apenas por uma temporada, já que ele se tornará agente livre em 2024.

Os nomes de DeMar DeRozan, Zach LaVine, Alex Caruso e Nikola Vucevic também podem pintar em outros times caso a franquia de Chicago opte por esse caminho, levando em consideração também a idade avançada desses atletas.

Confira abaixo alguns dos nomes incluídos na lista do HoopsHype:

James Wiseman (Detroit Pistons)

O pivô de 22 anos, atualmente no Detroit Pistons, foi selecionado pelo Golden State Warriors como a segunda escolha geral do Draft de 2020, entrando com altas expectativas na liga. Porém, ele não correspondeu a altura e foi trocado em fevereiro deste ano para Detroit.

Ainda sem causar impacto e com pouco espaço em seu time atual, pode mais uma vez ser trocado.

Monte Morris ou Killian Hayes (Detroit Pistons)

E aqui, mais dois jogadores dos Pistons. Ambos podem ser envolvidos em trocas, porém, a diretoria quer ver o que Morris pode fazer após voltar de lesão antes de tomarem uma decisão final entre qual dos dois deve sair da equipe.

Bones Hyland (Los Angeles Clippers)

Com Russell Westbrook e após a chegada de James Harden em Los Angeles, o talentoso armador de 23 anos dos Clippers perdeu espaço e pode ser outro a ter seu nome envolvido em rumores nos próximos meses.

Bol Bol (Phoenix Suns)

O pivô de 24 anos sempre foi um jogador que impressionou muitos, mesmo antes de entrar na NBA, por suas habilidades mesmo sendo um gigante de 2,21m. Alguns, inclusive, o comparam com Victor Wembanyama. Porém, o mesmo ainda não se firmou na liga desde sua chegada em 2019, nem entra em quadra pela franquia do Arizona e também pode ser trocado.

John Konchar (Memphis Grizzlies)

O ala deve passar a ter menos minutos assim que a estrela Ja Morant e o lesionado Marcus Smart voltarem a rotação. Por isso, também faz parte da lista.