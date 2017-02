Super Bowl LI: conheça Devin McCourty, defensive back do New England Patriots

Super Bowl LI: conheça Devin McCourty

Mais uma temporada da National Football League (NFL) está chegando ao fim e neste domingo (5) será decidido o campeão da temporada. O Super Bowl LI irá coroar New England Patriots ou Atlanta Falcons, os vencedores das conferências AFC e NFC, respectivamente.

Em todas as equipes de futebol americano o quarterback (QB) é o principal jogador do time, entretanto, isso não significa que não tenham outros destaques. No New England Patriots, por exemplo, o ótimo trabalho do técnico Bill Belichick faz consagrar todo o coletivo. Entre eles, podemos destacar também o defensive back (DB) Devin McCourty.

O defensive back (DB) atua atrás da linha de scrimmage, na secundária. Os DB's são divididos em várias funções especializadas, entre elas o safety e cornerback. São funções importantes, já que são responsáveis por cobrir os wide receivers (WR) e as vezes os tight end (TE) ou running back (RB), dependendo da jogada.

Considerado o jogador mais importante da defesa de New England, o safety Devin McCourty mostrou que vale o grande investimento feito pela franquia. Crescendo a cada temporada, McCourty é o principal responsável pela pressão nos quarterback (QB) adversários. Na temporada 2016/17 conseguiu 69 tackles e sete interceptações.

Curiosidades sobre Devin McCourt

Devin McCourty foi 27ª escolha do primeiro round do NFL Draft de 2010 após boa passagem pela Universidade de Rutgers. Foi uma vez campeão do Super Bowl pelo New England Patriots e foi duas vezes eleito para o Pro Bowl.