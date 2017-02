Após levar Falcons ao Super Bowl LI, Kyle Shanahan assume cargo de técnico no 49ers

Foto: Divulgação/San Francisco 49ers

O San Francisco 49ers finalmente está de técnico novo. O clube californiano confirmou na noite desta segunda-feira (6) a contratação de Kyle Shanahan, que fez sucesso sendo o coordenador ofensivo do Atlanta Falcons na campanha do equipe rumo ao Super Bowl LI, onde a equipe foi derrotada pelo New England Patriots na prorrogação em um dos melhores jogos da história da NFL.

Shanahan é mais um que chega para compor a comissão técnica dos 49ers. Além dele, John Lynch já havia sido anunciado como General Manager da equipe. Segundo Ian Rapoport da NFL Network, Shanahan e Lynch acertaram um contrato de seis anos com a equipe de San Francisco. Além disso, o plano é que o ex-coordenador ofensivo tenha total controle do elenco de 53 jogadores, enquanto Lynch irá controlar outras facetas da organização.

A contratação do novo técnico anima boa parte da torcida dos 49ers, tendo em vista a qualidade de Shanahan, tanto foi "o cara" por trás do melhor ataque da temporada 2016 na NFL. Seu sucesso foi gigante, tanto que, com um playbook bem moderno e interessante, fez com que jovens como Tevin Coleman e Taylor Gabriel tivessem grande sucesso ao lado das outras grandes armas da equipe, como Julio Jones e Devonta Freeman.

Shanahan chega para auxiliar um time que teve a segunda pior média de jardas por jogo na temporada 2016, perdendo apenas para o St. Louis Rams. Com chamadas bem "diferentes" e um ataque marcado pela sua versatilidade em usar praticamente todos os alvos, ele é o cara perfeito para tentar tornar o ataque dos 49ers em uma potência.

Ainda segundo Ian Rapoport, Shanahan já tem o seu primeiro grande alvo como treinador da equipe, e trata-se do quarterback Kirk Cousins, que está se "aproximando" da agência livre, mas é um candidato para a franchise tag pelo Washington Redskins. Vale lembrar que os 49ers maior salary-cap projetado em 2017, com mais de 80 milhões de dólares para serem gastos na agência livre, segundo o site Over The Cap. É um ótimo dinheiro para Shanahan e Lynch gastarem.