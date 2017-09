Eagles bate Redskins fora de casa em jogo de muitos turnovers

Em jogo válido pela primeira rodada da temporada regular, Eagles e Redskins se enfrentaram no FedEx Field na tarde desse domingo (10). Em uma partida bem emocionante e marcada por diversos turnovers, o time de Philadelphia venceu por 30 a 17.

Carson Wentz, quarterback de Philadelphia, completou 26 de 39 passes para 307 jardas e dois touchdowns. Zach Ertz teve nove recepções com 93 jardas, sendo o principal alvo de Wentz. Pelo lado do time da casa, Kirk Cousins foi mais discreto, com apenas 240 jardas e um touchdown, com uma interceptação também.

Na próxima semana, no domingo (17), as duas equipes voltam a campo. Os Redskins atravessarão os Estados Unidos para enfrentar o Los Angeles Rams na Califórnia. Os Eagles ainda não vão jogar em casa, quando atuarão contra o Kansas City Cheifs na casa do adversário.

O quarterback começou a partida com uma belíssima jogada, quebrando três tackles e dando um passe de 58 jardas para Agholor, que marcou o touchdown.

Porém, o QB não conseguiu manter o nível e acabou sofrendo 1 sack e 1 interceptação e a equipe em geral sofreu 4 fumbles. A equipe do Eagles abriu 13 a 0, mas deixou o Redskins virar para 14 a 13 até a metade do segundo quarto, incluindo uma pick six.

No terceiro quarto, as ataques de nenhuma das duas equipes funcionaram e o jogo esfriou. O Philadelphia acordou no final do jogo e em uma jogada polêmica, se foi passe incompleto ou fumble, a arbitragem marcou fumble e em seguida um TD para a equipe.