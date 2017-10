Defesa do Jaguars intercepta Big Ben cinco vezes e derrota Steelers fora de casa

Foto: Divulgação/Jaguars

Na quinta semana da temporada regular da NFL, o Jacksonville Jaguars ganhou do Pittsburgh Steelers por 30 a 9. O jogo começou com um bom drive do Steelers, com direito a um belo passe de Ben para Brown. Porém o ataque do time da casa parou por ai e só anotou 3 field goals durante toda a partida. No restante da partida o Jaguars foi melhor mesmo Blake Bortles tendo passado apenas para 95 jardas.

Os destaques da partida foram o calouro running back Leonard Fournette, com 181 jardas e dois touchdowns e a péssima atuação do quaterback do Steelers. Ben Roethlisberger não passou para nenhum touchdown e lançou para cinco interceptações, primeira vez em sua carreira.

A defesa de Jacksonville teve dois sacks, limitou o RB Leveon Bell a apenas 47 jardas, além das cinco interceptações, das quais duas foram retornadas para TD. Com destaque para Tashaun Gipson, com duas das int. Apesar disso, Antonio Brown recebeu para 157 jardas com 10 recepções, porém nenhum TD.

Embora tenha sofrido 30 pontos, os destaques da defesa do Steelers são os LB's Ryan Shazier com uma interceptação e o calouro TJ Watt com um sack e dois tackles para perdas de jardas.