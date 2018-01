Inspirado, Drew Brees comanda vitória dos Saints sobre Panthers em final emocionante

Um grande jogo entre rivais encerrou a rodada de Wild Card dos playoffs da NFL. Atuando diante do seu torcedor, o New Orleans Saints sofreu em um final de jogo incrível, mas teve na frente do placar todo o tempo e venceu por 31 a 26 o Carolina Panthers. Com 376 jardas e dois passes para touchdown, Drew Brees foi o grande destaque da partida.

Com o triunfo, os Saints vão até a gelada Minneapolis encarar o Minnesota Vikings no próximo domingo (14), às 19h05 (de Brasília).

Ataque aéreo se sobressai e Saints abre boa vantagem

Momento do TD de Josh Hill | Foto: Jonathan Bachman/Getty Images

O início de jogo do Carolina Panthers foi melhor que o do New Orleans Saints no Mercedes-Benz Superdome, conseguindo fazer até boas campanhas. Os visitantes até tiveram a chance de abrir o placar em um field goal de Graham Gano, mas ele errou. E os Panthers foram penalizados por isso logo após o erro, quando Drew Brees acertou um belíssimo passe de 80 jardas para Ted Ginn Jr colocar os Saints na frente: 7 a 0.

A dificuldade dos Panthers em concluir as boas campanhas era visível, tanto que a equipe mais uma vez teve que ir para o FG no drive seguinte, mas com Gano acertando dessa vez: 7 a 3. Porém, Brees e Saints haviam se animado na partida, conseguindo caminhar muito bem no campo, seja correndo ou recebendo. E após mais uma boa campanha, Brees achou um passe para o TE Josh Hill ampliar a vantagem: 14 a 3.

Os Saints, além de fazer uma excelente partida ofensivamente falando, conseguiam manter os Panthers longe da endzone, obrigando Graham Gano a trabalhar de novo, e o kicker acertou mais um FG: 14 a 6. Só que no final do primeiro tempo, mais uma excelente campanha acabou em touchdown dos Saints, quando o FB Zach Line correu para uma jarda e abriu grande vantagem: 21 a 6. Ainda antes do final, Graham Gano acertou um FG de 58 jardas para diminuir a vantagem: 21 a 9.

Final emocionante marca vitória dos donos da casa

Kamara marcou único TD dos Saints na segunda etapa | Foto: Sean Gardner/Getty Images

O segundo tempo começou com as defesas mais ligadas, principalmente a dos Panthers, que falharam bastante nos primeiros 30 minutos de jogo. Foi um terceiro quarto até "feio", de certo modo, com apenas dois FGs, um para cada lado. Enquanto Graham Gano era o único que continuava pontuando para Carolina, Wil Lutz também trabalho pelos Saints: 24 a 12.

Por outro lado, o último quarto foi muito bem jogado. Os visitantes melhoraram ofensivamente, conseguindo campanhas mais "sustentáveis", tanto que o primeiro TD do jogo por parte dos Panthers veio com o experiente TE Greg Olsen, após bonito passe de Cam Newton: 24 a 19.

Porém, a resposta dos Saints veio pouco tempo depois com o calouro sensação Alvin Kamara, que correu para o TD após boa campanha: 31 a 19. Só que Cam Newton havia acordado de vez na partida, tanto que cerca de um minuto após sofrer o TD, passou para outro, quando encontrou bem o RB Christian McCaffrey, que avançou pelo meio e colocou fogo no jogo de vez: 31 a 26.

O final de partida foi completamente insano no Superdome. Tudo começou quando os Saints tentaram arriscar uma quarta descida no meio do campo e com o relógio perto do two-minute warning, só que a interceptação aconteceu, mas pior para os Panthers, já que ela aconteceu mais longe do endzone. Porém, isso não foi tão problema assim, pois a equipe, mesmo sem timeouts, conseguiu jogadas rápidas e entrou na redzone.

Só que tudo ficou muito complicado após um intentional grounding de Cam Newton em uma importante terceira descida. Além disso, para fechar com chave de ouro o grande triunfo dos Saints, o QB dos Panthers foi sacado na quarta descida por Vonn Bell e George Johnson. Saints classificados.