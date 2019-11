Jogo Alemanha e Argentina na final da Copa do Mundo 2014

LEIA MAIS: Com gol de Götze na prorrogação, Alemanha bate Argentina e conquista o tetracampeonato

Encerramos por aqui a transmissão! A Alemanha venceu a Argentina por 1 a 0, gol de Gotze na prorrogação, e faturou o tetracampeonato mundial de futebol. Título merecido a seleção que apresentou melhor futebol no decorrer da competição! Agora, que venha o Mundial da Rússia em 2018! Obrigado a todos que nos acompanharam. Volte sempre, Copa do Mundo!

19:12 Jogadores alemães iniciam a volta olímpica no Maracanã! Gritos de "campeones, campeones".

19:10 Paul Pogba recebe o prêmio de revelação da Copa do Mundo.

O CAPITÃO PHILIPP LAHM LEVANTA A TAÇA! 1954, 1974, 1990 E AGORA 2014! A ALEMANHA É TETRACAMPEÃ MUNDIAL DE FUTEBOL!

19:02 Jogadores da Alemanha são chamados ao pódio para receber as medalhas e levantar a taça de campeã mundial!

That is it! WE'VE DONE IT!!!! We are the #2014WorldCup winners! Amazing!!!! #GER 1-0 #ARG pic.twitter.com/FuaZninVAw — Germany (@DFB_Team_EN) 13 julho 2014

19:01 Nas arquibancas do Maracanã, o cenário foi de violência após o jogo. Brigas entre brasileiros e argentinos e arquibancadas sendo quebradas puderam ser vistas após o apito final.

18:59 Brasileiros e argentinos aplaudem os jogadores hermanos, que são chamados ao palco para receber o prêmio de vice campeões da Copa do Mundo.

18:58 O colombiano James Rodríguez recebe o prêmio chuteira de ouro, por ter sido o artilheiro da Copa do Mundo.

18:57 O argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo.

18:56 O goleiro da Alemanha, Manuel Neuer, recebe o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo.

18:55 Presidente Dilma Rousseff é vaiada ao ter seu nome mencionado no Maracanã. Jogadores alemães são chamados ao palco para o início da premiação.

18:50 No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor está com as cores da Alemanha!

18:48 VÍDEO | Gotze, na prorrogação, marca o gol que deu a Alemanha o título mundial de 2014.

18:45 FOTO | O momento do gol de Gotze, que deu a Alemanha o tetracampeonato mundial!

18:38 Festa alemã e brasileira no Maracanã, a Alemanha conquista o tetracampeonato mundial de futebol.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! A ALEMANHA É TETRACAMPEÃ MUNDIAL DE FUTEBOL!

17' Messi bate a falta longe do gol! Alemanha com as duas mãos na taça!

15' Falta em Lionel Messi, última chance da Argentina no jogo.

13' DE CABEÇA! Messi, na marca do pênalti, tenta a cabeçada. Mas a bola morre na rede superior de Neuer.

11' SAI DO GOL, NEUER! Com um tapinha, tira a bola da cabeça de Aguero, impedindo o gol argentino! Sensacional este fim de jogo no Maracanã!

8' GOL DA ALEMANHA! Muller acha um lindo lançamento para Gotze, Garay perde o tempo de bola e deixa o meia livre para matar no peito e fuzilar as redes! A Alemanha está com uma mão na taça!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! MARIO GOTZE ABRE O PLACAR!

6' FOTO | O momento que Schweinsteiger deixa o campo sangrando. Jogador já voltou para jogo e foi aplaudido pela torcida.

4' Schweinsteiger sai de campo revoltado, com o rosto sangrando e reclamando muito da arbitragem. Jogador queria o cartão para Aguero, que configuraria a expulsão .

3' Aguero chega forte em Schweinsteiger e comete falta no meio campo. Chance da Alemanha jogar a bola para dentro da grande área.

0' ROLA A BOLA NO MARACANÃ PARA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

18:17 FOTO | O momento em que Palacio tentou chapelar Neuer. A Copa do Mundo nos pés do Argentino. (Foto: Getty Images)

FIM DE PRIMEIRO TEMPO DE PRORROGAÇÃO NO MARACANÃ!

14' Argentinos cantam o hino de sua pátria nas arquibancadas do Maracanã.

11' Schweinsteiger e Mascherano se estranham no centro de campo, após carrinho do argentino. árbitro controla os nervsos e manda o jogo seguir.

9' Lahm arranca pela direita, passa por Rojo e cruza. Mascherano se agiganta na defesa e afasta o perigo para linha lateral.

7' PERDEU, PALACIO! Lançamento de Messi, Boateng falha no corte e Palacio tem o gol livre a sua frente. O atacante tenta chapelar Neuer, mas não consegue dar conclusão ao lance.

6' FOTO | Maracanã recebe a final da Copa do Mundo, disputada entre Argentina e Alemanha. (Foto: Getty Images)

2' RENTE A ÁREA! Palacio puxa contra-ataque e lança Messi em pronfudidade. O camisa 10 cruza para a pequena área, mas ninguém aparece para completar para as redes.

1' QUE INÍCIO! No primeiro lance, Gotze rola para trás e Schurrle solta a bomba, já na grande área. Romero tem que se virar para defender a queima roupa. No contra-ataque, Messi fica no mano a mano com Boateng, mas é desarmado. Início espetacular da prorrogação!

0' ROLA A BOLA NO MARACANÃ PARA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

17:59 FOTO | Messi cercado por tres marcadores alemães. (Foto: Getty Images)

17:55 A Alemanha teve mais posse de bola e conseguiu criar mais oportunidades nesta segunda etapa. A Argentina cumpre sua meta defensiva e segura o ímpeto alemão por 90 minutos. Lionel Messi, sentindo dores da coxa, aparece exausto na saída de campo. Jogadores terão de aguentar mais 30 minutos em dois tempos de prorrogação para definir que será o campeão da Copa do Mundo de 2014. Em caso de novo empate, teremos pênaltis.

FIM DO SEGUNDO TEMPO NO MARACANÃ! TEREMOS MAIS 30 MINUTOS NA PRORROGAÇÃO!

47' No último ataque alemão, Muller é lançado pela direita, no bico da grande área, corta para o meio e tenta o cruzamento rasteiro. Zabaleta aparece bem para interceptar e ficar com ela.

46' Gotze recebe na entrada da grande área, livre e tenta o chute. Mas pega fraco na bola e Romero defende sem dificuldades.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

43' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Klose. Entra: Gotze.

42' Biglia recebe na entrada da área e é desarmado, no carrinho, por Schweinsteiger. Jogadores argentinos reclamam de falta. Jogada normal para o italiano Nicola Rizzoli.

40' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Sai: Enzo Pérez. Entra: Gago.

38' ESCORREGOU, AGUERO! Messi trabalha bem a bola, acha Palacio que encontra Aguero em boas posições. Mas o atacante escorre no momento de dominar e perde uma grande oportunidade.

35' TEVE A CHANCE! Kroos recebe um lindo passe na entrada da grande área. Livre, tenta o chute com a chapa do pé, e a bola passa próxima a trave de Romero. Grande chance.

34' QUE CHANCE! Howedes recebe um belo passe de Schurrle, na grande área, mas não consegue driblar Garay e é desarmado. Na sequencia do lance, Muller é agarrado e cai dentro da grande área. Os alemães pedem pênaltis, o árbitro manda o jogo seguir.

32' Messi recebe na entrada da área, se livra do carrinho de Hummels, e tenta entrar na grande área. Mas Boateng faz a parede e a bola sobra com Neuer.

31' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Sai: Higuaín. Entra: Palacio.

30' Público no Maracanã: 74.738 torcedores presentes no Maracanã para a final entre Alemanha e Argentina.

29' ARRISCA MESSI! O camisa 10 argentino recebe pela direita, corta Howedes, cai para o meio e tenta o chute. A bola passa a direita da meta defendida por Manuel Neuer.

27' FOTO | O momento que Howedes cabeceia na trave, o que seria o primeiro gol da Alemanha. (Foto: Getty Images)

25' PERDEU A CHANCE! Ozil tabela com Muller, que tabela com Schurrle. A bola bate em Garay e volta para Muller, que acha Schurrle entrando livre na grande área. Mas o atacante não consegue dominar a bola e perde a chance mais clara de gol da Alemanha no jogo.

24' Tabela entre Muller e Howedes, deixando o lateral com espaço para chegar a linha de fundo. Mas no momento do cruzamento, a bola pega uma curva para o lado errado e sai pela linha de fundo.

21' Kroos faz o lançamento para Schurrle, na grande área. Mas Demichellis, com categoria, recua de cabeça para Romero, que já saia do gol.

19' CARTÃO AMARELO PARA AGUERO! Por falta dura em Schweinsteiger. Segundo cartão seguido para a Argentina em apenas dois minutos.

18' CARTÃO AMARELO PARA MASCHERANO! Por carrinho por trás em Klose.

17' Messi cobra escanteio para a área e Aguero divide com Klose no momento de cabecear. Os argentinos pedem um novo escanteio, mas o árbitro assinala tiro de meta.

16' Demichellis erra a saída de bola, é desarmado por Schurrle e cede contra-ataque. Muller lança para o próprio Schurrle, que vai a linha de fundo e cruza para Ozil. Mas a bola desvia na defesa e o meia alemão não consegue dominar a bola.

13' Cruzamento vem pela direita e Muller sobe mais que a defesa para cabecear. Mas o alemão não pega como buscava na bola e cabeceia fraco. Romero não tem trabalhos para praticar a defesa.

11' OPA! Manuel Neuer sai do gol e tira a bola do controle de Higuaín, mas acaba acertando uma joelhada no rosto do atacante argentino. O árbitro marca falta do argentino, para desespero do jogador e reclamação geral da comissão técnica.

7' Schurrle faz o corte na entrada da grande área e sofre a falta. Mas a bola sobra com Ozil, que recebe a condição de vantagem, e tenta o cruzamento. A defesa argentina afasta o perigo em direção a bandeira de escanteio.

5' Lançamento para Aguero, no campo de ataque, que escora para Higuaín tentar a finalização na entrada da grande área. Mas o atacante fura a finalização e a defesa argentina se recompõe.

4' Após a finalização, Lionel Messi coloca a mão na coxa, sentindo dores e preocupando a comissão técnica.

2' PERDEU, MESSI! A segunda chance clara da Argentina no jogo. Passe de Aguero para o camisa 10, que avança, entra na área e bate de chapa, tirando tinta da trave de Neuer.

1' IMPEDIMENTO MARCADO! Zabaleta lança para Higuaín, na linha de fundo, mas em posição irregular. O bandeira paralisa o lance.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DA FINAL DA COPA DO MUNDO 2014!

0' SUBSTITUIÇÃO NA ARGENTINA! Sai: Lavezzi. Entra: Aguero.

17:03 Jogadores de Argentina e Alemanha já estão de volta ao gramado do Maracanã.

16:51 Um belo primeiro tempo na final de Copa do Mundo. Messi é dono do jogo no lado argentino. Sua visão de jogo resultou em duas jogadas que quase terminaram em gols. Higuaín, que já perdeu um gol feito, balnçou as redes em uma jogada irregular. Na Alemanha, Toni Kroos destoa da equipe apresentando um futebol abaixo da média, mas os europeus melhoraram após a entrada de Schurrle. Expectativa de mais 45 minutos de muita emoção.

16:50 FOTO | O gol - bem anulado - de Gonzálo Higuaín. O atacante já perdeu um gol feito nesta decisão de Mundial. (Foto: Getty Images)

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! No Maracanã, Alemanha e Argentina vão empatando por 0 a 0.

46' NA TRAVE! Schurrle cobra o escanteio, Howedes aparece livre na pequena área para cabecear e a bola explode na trave. Na sequencia, Muller resvala e o bandeira assinala impedimento, paralisando o lance.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' QUASE, KLOSE! Ozil acerta um belo passe em profundidade para Muller, que corta a marcação de Rojo e cruza na pequena área para Klose. O atacante não consegue chegar na bola e por pouco não empurra para as redes.

42' SEGURA, ROMERO! A Argentina sai jogando errado, Muller recupera, toca para Ozil na entrada da grande área, que vira o corpo e ajeita para Kroos chegar chutando. Romero cai no cantinho e pratica a defesa.

41' Kroos abre para Muller cruza na grande área. Klose se desmarca, mas Zabaleta faz o corte.

38' QUE LANCE DO MESSI! O camisa 10 vence a marcação de Hummels com velocidade e um toque de cabeça, sai de frente para o gol e dá um toque por cima de Neuer. Boateng se estica todo para impedir o gol e afastar o perigo da pequena área.

38' FOTO | Romero sai do gol para ficar com a bola. Impedindo o gol de Klose. (Foto: Getty Images)

36' MILAGRE DE ROMERO! Muller arranca pela direita, vence a marcação de Zabaleta e toca para trás, em direção a Schurrle, que chuta firme. Romero voa para espalmar para escanteio.

35' Lavezzi arranca no meio, é interceptado por Hummels e a bola sobra nos pés de Lionel Messi. O camisa 10 segue em disparada e tenta o passe para Higuaín, no centra da área. Mas a defesa alemã consegue fazer o corte para escanteio.

32' CARTÃO AMARELO PARA HOWEDES! Por falta cometida em cima de Zabaleta.

30' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA! Sai: Kramer. Entra: Schurrle.

28' GOL DA ARGENTINA, IMPEDIDO! Messi vira o jogo com categoria para Lavezzi, que cruza na área para Higuaín empurrar para as redes. O Maracanã vai a loucura, mas o árbitro assinalou impedimento de maneira correta.

27' DEFENDEU ROMERO, MAS IMPEDIDO! Lahm cruza de três dedos para a área, Muller desvia na grande área, obrigado Romero a se esticar todo para fazer a defesa. Mas o bandeira já assinalava impedimento no lance.

26' Schweinsteiger faz o lançamento para Klose, que entrou em posição legal entre os zagueiros argentinos. Mas Romero sai do gol e segura ela, ainda no alto.

25' A Argentina jogada fechada em seu campo de defesa, marcando com duas linhas de quatro no meio campo e impedindo o toque de bola em profundidade da equipe alemã. No contra-ataque, jogam com Lavezzi e Messi para cima de Howedes, o jogador mais lento da defesa.

22' Lahm cruza para a área, Klose divide com Garay e a bola sobra na pequena área. Muller pega a sobra e tenta carregar em direção ao gol, mas Zabaleta se recupera e corta a jogada.

20' PERDEU! INACREDITÁVEL! Kroos tenta recuar a bola de cabeça para Hummels, mas a cabeçada sai forte demais e sobre pra Higuaín, que ajeita o corpo para chutar ao gol. Mas na hora H, pega mal e perde uma chance inacreditável no Maracanã. (Foto: Getty Images)

19' Outra entrada forte, dessa vez Rojo chega duro em Muller, que reclama do árbitro por deixar a violência tomar conta do jogo.

17' No momento, Kramer cai no gramado, desorientado, e recebe o atendimento médico. Jogador se chocou com o ombro do zagueiro Garay e sentiu.

16' FOTO | Neuer acompanha o chute de Higuaín, que passou perto do gol. (Foto: Getty Images)

15' Kross bate escanteio de maneira ensaiada, baixo, para finalização de Muller. Mas Rojo chega antes e corta o passe. No contra-ataque, Enzo Pérez arranca e só é parada por Howedes, já no campo de ataque, que cede arremedo lateral.

14' Kroos cobra falta na grande área, em direção ao segundo pau, buscando Schweinsteiger, mas Mascherano corta e afasta o perigo.

12' BOM CRUZAMENTO! Lahm, no bico da grande área, cruza para área em direção a Klose. O maior artilheiro da história das Copas é atrapalhado por Demichellis e não consegue empurrar para as redes.

11' Lavezzi tenta o cruzamento, mas a bola morre nas mãos de Manuel Neuer.

10' FOTO Ozil e Biglia, disputando bola no meio campo. (Foto: Getty Images)

9' Lavezzi é lançado pela direita, vence Howedes na corrida e cruza rasteiro. A bola passa por todo mundo, sobra com Lahm, que é interceptado por Rojo. Na sequencia, Biglia recebe o passe na entrada da grande área e arrisca o chute. Mas a finalização para o peito de Toni Kroos, em direção ao escanteio.

8' QUE ARRANCADA! Messi recebe a bola no meio campo, é marcado por Hummels, mas vence na velocidade e arranca até a linha de fundo. No cruzamento, tenta o toque para Higuaín, que chegava em boa posição. Mas Boateng aparece para estragar a jogada.

7' Lahm abre para Muller, na lateral direita, cruzar para a área. Mas o meia pega mal na bola e ela morre nas mãos do arqueiro Romero.

6' FOTO Higuaín e Schweinsteiger, no primeiro lance de perigo da partida. (Foto: Getty Images)

5' Jogada trabalhada da Alemanha! Muller recebe na grande área, tenta o passe para trás, buscando Ozil na marca do pênalti. Mas Demichellis desvia e ela fica nas mãos de Romero.

3' Na jogada ensaida, Schweinsteiger rola para Toni Kroos soltar a bomba. A bola explode na barreira e vai para o campo de ataque, onde Lavezzi arranca e toca para Higuain que, na lateral da pequena área, bate cruzado. Neuer acompanha e a bola passa com perigo.

2' PRIMEIRA FALTA! Muller é lançado entre os zagueiros argentinos e é empurrado por Rojo, na frente da grande área. Falta perigosa para a Alemanha!

1' Após o erro no arremesso lateral argentino, Ozil tenta o passe para Muller, mas o passe novamente é forte e fica nas mãos de Romero.

1' Hummels, no campo de defesa, tenta o passe em profundidade para Ozil. Mas a bola sai forte demais e vai em direção à linha lateral.

0' ROLA A BOLA NO MARACANÃ PARA A FINAL DA COPA DO MUNDO 2014!

15:59 Carles Puyol, com a taça da Fifa de campeão da Copa do Mundo. (Foto: Getty Images)

15:58 MUDANÇA DO ÚLTIMA HORA! Sami Khedira sentiu no aquecimento e foi substituído de última hora por Kramer.

15:56 Neste momento, é executado o hino nacional da Argentina!

15:55 Hino nacional da Alemanha sendo executado!

15:54 Trio de arbitragem sobe ao gramado, pega a bola da decisão e segue para o campo, seguidos das bandeiras da Fifa e da desportivdade. Jogadores de Alemanha e Argentina aparecem atrás, são recebidos com grande festa e pelas bandeiras de seus países.

15:52 FOTO A taça da Copa do Mundo, desejo de Alemanha e Argentina. (Foto: Getty Images)

15:43 A modelo Gisele Bundchen e o ex-capitão espanhol Carles Puyol levam a taça da Copa do Mundo para o centro do gramado, realizando o protocolo da Fifa de passagem do troféu para o próximo campeão. Em 2010, a Espanha levou. Em 2014, ficará com Alemanha ou Argentina.

15:40 Jogadores de Alemanha e Argentina já começam a se preparar para a cerimônia de entrada em campo.

15:33 FOTO Kaká, Pelé e Beckham, no Maracanã. (Foto: Getty Images)

15:30 DESFALQUE IMPORTANTE! O meia Àngel Di María não realizou o trabalho de aquecimento no gramado do Maracanã, alegando dores. Voltou lentamente para o vestiário acompanhado da comissão técnica. Está fora da final.

15:20 Jogadores de Alemanha e Argentina já estão no gramado do Maracanã, batendo bola e realizando o último trabalho de aquecimento.

14:59 Já a Argentina, em busca do tricampeonato, vai a campo escalada por Alejandro Sabella com: Sergio Romero; Pablo Zabaleta, Ezequiel Garay, Martín Demichelis, Marcos Rojo; Javier Mascherano, Lucas Biglia, Enzo Pérez; Ezequiel Lavezzi, Gonzalo Higuaín e Lionel Messi.

14:58 Escalação da Alemanha confirmada para a partida. Joaquim Low leva seus comandados em busca do tetracampeonato com: Manuel Neuer; Philipp Lahm, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Benedikt Höwedes; Sami Khedira, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Thomas Müller e Miroslav Klose.

14:50 Lionel Messi, atacante da Argentina: "Essa será a partida mais importante de nossas vidas. Vamos com tudo em busca do título."

14:49 Invasão argentina no Maracanã. Coloridos de azul e branco, os alvicelestes já são maioria no estádio.

14:47 No telão, jogadores de Alemanha e Argentina aparecem já chegando no Maracanã e tomando direção aos seus vestiário. Vaias para os sul-americanos, aplausos para os europeus. Estádio não está completamente cheio, mas já é possível ver muitos argentinos marcando seus espaços nas arquibancadas.

14:45 No vestiário da Alemanha, a vestimenta que Miroslav Klose usará na decisão do Mundial. O atacante passou Ronaldo e é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. (Foto: Getty Images)

14:38 FOTO O uniforme que a Argentina usará na partida de hoje, já arrumados no vestiário da seleção. (Foto: Getty Images)

14:37 Encerrada a apresentação de Alexandre Pires, chega a vez de Ivete Sangalo comandar o palco, cantando músicas tipicamente brasileiras em sequencia.

14:36 No palco do Maracanã, na cerimônia de arquibancada, já passaram Shakira, Santana, Wyclef Jean e neste momento, Alexandre Pires canta o hit 'Domingo eu vou ao Maracanã.'

14:35 O palco do jogo Alemanha e Argentina será o histórico Maracanã, estádio que ficou conhecido como “Maior do Mundo” – chegou a receber 200 mil torcedores e detém vários dos maiores recordes de público da história do futebol – tem agora capacidade para 74.738 espectadores e continua sendo o maior do país. Receberá a final da Copa do Mundo de 2014, assim como fez em 1950 no Brasil x Uruguai, final do Mundial daquele ano.

14:25 A Fifa anunciou na última sexta-feira (11), que o italiano Nicola Rizzoli, de 42 anos, será o árbitro da final da Copa do Mundo. Renato Faverani e Andrea Stefani, seu compatriotas, serão os auxiliares da decisão. Carlos Vera completa como quarto árbitro. O italiano esteve presente na vitória da Argentina diante da Nigéria por 3 a 2, em Porto Alegre, e no confronto dos Hermanos nas quartas de final, contra a Bélgica, quando os sul-americanos venceram por 1 a 0, em Brasília. Ele também apitou a goleada da Holanda sobre a Espanha por 5 a 1, em Salvador.

14:20 O técnico Alejandro Sabella pode ter um grande reforço para esta final de Copa do Mundo. Tudo devido a excelente recuperação do meio-campo Àngel Di María, que treinou com bola nos últimos dias e está apto para atuar. Outro que vem se recuperando de lesão é o atacante Sergio Aguero. Após visivelmente sentir a lesão, no confronto diante da Holanda, o atacante teve mais tempo para tratamento e pode pintar na decisão.

14:15 Já a Alemanha colocou um ponto de interrogação na cabeça do treinador Joachim Löw, tudo devido a problemas no setor defensivo. Se por um lado, o zagueiro Mats Hummels aparenta não ter acusado dores no joelho direito, colocando-se em prontidão para a final, o mesmo não se pode dizer de Jérôme Boateng, que sentiu um incômodo na virilha durante o treinamento e pode ser desfalque. Para seu lugar, Mertesacker está a disposição.

14:10 FIQUE DE OLHO: Lionel Messi, atacante da Argentina. Simplesmente eleito o melhor jogador do mundo em quatro oportunidades. Camisa 10 da Argentina, o atacante Lionel Messi é a principal esperança de gols, responsável pela criação e peça fundamental para desequilibrar esta decisão de Copa do Mundo. Assim como Diego Maradona, o craque tem a missão de dar a sua pátria o título máximo do futebol mundial.

14:05 FIQUE DE OLHO: Toni Kroos, meia da Alemanha. Versátil e líder de passe completos desta edição de Copa do Mundo, o meiocampista alemão dita o ritmo de sua esquadra. Decisivo e com excelentes assistências, a expectativa é de que venha de seus pés a criação e organização das jogadas nesta decisão de Mundial. Com apenas 24 anos, Kross é da safra que seguirá para a Rússia, em 2018, em busca de mais um título.

14:00 Afirmando que o objetivo era alcançar a semifinal, fato que não era alcançado desde 1990, quando as duas seleções também decidiram o torneio, o meia-atacante Kun Agüero se mostra bastante tranquilo com a situação e garante que não irá interferir em nada no comportamento dos seus companheiros: "Desde que a Copa começou, a Alemanha era favorita junto com o Brasil. Seguem dizendo isso, mas vamos fazer o nosso jogo. Por um lado, nos serve que coloquem pressão neles. Mas nós não estamos aqui por casualidade. Fizemos um grande Mundial e final é final. Vamos fazer tudo para vencer"

13:55 Na opinião do Aguero, a Argentina chegar à final foi uma surpresa, inclusive para os torcedores. Ao deixar a capital do país, em 9 de junho, a meta traçada pela comissão técnica foi ultrapassada pelo fato do grupo saber se unir em busca de alcançá-la: "Nos armamos bem como grupo e montamos um time sólido. Estamos em uma final onde muitos pensavam que não íamos estar. Nosso objetivo era passar das quartas de final e quando isso aconteceu pensamos que podíamos ganhar da Holanda. Foi um jogo de xadrez. Nos pênaltis, foi sorte e estivemos bem"

13:50 Com três participações e, coincidentemente, sendo eliminado nas quartas de final, justamente para a Alemanha, nas últimas duas edições, o meia Maxi Rodríguez se preocupa mais com a vitória diante dos germânicos a como fazer para alcançar o triunfo: "Quando acabar a partida, não vão dizer se jogou bem ou mal, vão dizer que fomos campeões. Não importa a análise. O importante para este grupo foi ultrapassar a barreira das quartas. Estávamos com muita raiva por sempre perder ali. Estamos em um lugar privilegiado. Nos devíamos uma alegria assim, até pelo país que sofreu muito. Que domingo tenhamos a sobremesa"

13:47 Por ter marcado o último gol do pênalti na disputa contra a Holanda, na última quarta-feira (9), Maxi evita citar favoritos em um duelo considerado importante. Comparando o caminho chegado pelas duas equipes à partida decisiva, enfatiza que a paciência é o ponto chave para ser campeão: "Foi um resultado largo para um Mundial e com duas seleções poderosas. O Brasil estava um pouco chocado depois do segundo gol. Acho importante esperar um pouco, estudar e ver como jogar. É preciso ter paciência. Neste momento, ser favorito ou não é o mesmo. É algo que se fala nas ruas. Os dois têm a responsabilidade de serem campeões. Temos a nossa oportunidade e vamos tentar aproveitar. Para conseguir grandes coisas, é preciso correr, se dedicar. Neste sentido, melhoramos muito como equipe e crescemos. Temos Leo (Messi) e todos nós nas costas".

13:40 O capitão da seleção alemã, Phillip Lahm, mostrou toda a sua confiança sobre seus companheiros de equipe. Para o capitão, a seleção está preparada para vencer o título e todos tem experiência em diversos clubes da Europa, trazendo equilíbrio para a equipe. Lahm também falou da chance de voltar ao Rio de Janeiro e jogar novamente no Maracanã: "Vale a pena voltar para o Rio, jogamos lá contra a França e foi muito proveitoso. Temos uma geração de jogadores que vai muito bem pelo mundo. Temos a experiência deles nos clubes. Não sabemos fazer uma previsão, mas a Alemanha está muito bem na preparação. Se vamos colher os frutos, não sei, mas a oportunidade está aí. Esperamos levantar o troféu que buscamos há tanto tempo."

13:35 Lahm e Müller são remanescentes do último confronto entre Alemanha e Argentina em Copas do Mundo. Em 2010, os alemães golearam os argentinos, treinados por Diego Maradona, nas quartas de final da competição. O lateral-direito alemão assegurou que ninguém pensa naquele jogo como uma vantagem na final e todos querem continuar jogando da forma que deu resultado nesta Copa do Mundo: "Acho que não teremos aquele espírito de 2010. Não tem importância. A única coisa em que pensaremos é nesta final. Espero que a Alemanha construa suas jogadas, vamos ter que usar o meio-campo. Tentaremos utilizar também nossos pontas e se isso não ajudar, vamos usar a bola parada."

13:30 Artilheiro da seleção alemã no Mundial, Thomas Müller falou da importância do título da Copa do Mundo para ele. Müller declarou que este é o momento mais importante na vida de um jogador de futebol e pretende jogar o seu melhor para buscar o título: "Se você colocar as coisas em perspectiva, esse é o estágio mais importante para um jogador de futebol. A Copa é a cada quatro anos. A felicidade de estar na final é imensa. É um momento perfeito, podemos estar juntos e a atmosfera do grupo está divertida por ser algo que não experimentamos antes."

13:25 O jogador ainda falou sobre a marcação em cima de Lionel Messi na final. Müller atuou mais recuado no jogo da última Copa do Mundo e declarou que não vê problemas e marcar o camisa 10 da Argentina e até brincou com a velocidade do adversário: "Se eu realmente tiver que acompanhar Messi, vou ter que correr muito, pois ele não é dos jogadores mais lentos, não é?!"

13:15 Na última quarta-feira (09), a Argentina venceu a Holanda por 4 a 2 na disputa de pênaltis na Arena Corinthians, em São Paulo. A Albiceleste enfrentará a Alemanha no Maracanã, pela final do Mundial. Confira como foi a partida válida pela semifinal.

13:10 De um lado, a euforia completa e absoluta. Do outro, um vexame histórico. Com uma exibição irreconhecível, o Brasil foi atropelado pela Alemanha e está eliminado da Copa do Mundo. Com cinco gols nos 30 primeiros minutos, os alemães não tomaram conhecimento dos brasileiros e voltam a uma final de Copa depois de 12 anos - a oitava do time germânico na história. Confira como foi a partida válida pela semifinal.

13:07 A Alemanha, sorteada para o Grupo G, também avançou na primeira colocação, assim como o Argentina. Com sete pontos, os europeus tiveram em seu grupo a presença de Portugal, Estados Unidos e Gana. Nas oitavas, derrotaram a Argélia, assim como a França, nas quartas, e o Brasil, na semifinal.

13:05 Alemanha: excesso de lesões não a impede de ser candidata ao título

13:00 Líder do Grupo F, a Argentina avançou para as oitavas de final com nove pontos conquistados, após vencer seus três jogos. O chaveamento dos hermanos contava com Nigéria, Bósnia e Irã na primeira fase, Suiça nas oitavas, Bélgica nas quartas e Holanda nas semifinais.

12:55 Argentina: abundância ofensiva, escassez defensiva

12:50 Já em Copas do Mundo, a Argentina não tem boas recordações recentes da Alemanha. Nos últimos dois mundiais, os hermanos foram eliminados pelos próprios rivais em questão, na fase de quartas de final. Em 2006, Lehmann foi o carrasco, defendendo dois pênaltis nas alternadas, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. Já em 2010, uma sonora goleada por 4 a 0 eliminou os comandados de Diego Maradona do Mundial.

12:45 No último confronto entre as seleções, em amistoso disputado em 2012, a Argentina levou a melhor diante da Alemanha e saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 1.

12:40 Esta será a 21ª que Alemanha e Argentina se enfrentarão em competições oficiais da Fifa. No total, são nove triunfos para os sul-americanos, contra seis vitórias à favor dos europeus e outros cinco empates. Entretanto, se tratando apenas da Copa do Mundo, vemos vantagem para os alemães, que foram vencedores em três oportunidades, contra dois empates e apenas um revés.

12:33 Porém, em 1990 veio a revanche, na Copa do Mundo da Itália. Liderados por Lothar Matthäus, e enfrentando um adversário que não aparentava ter a melhor de suas condições físicas, a Alemanha venceu por 1 a 0, em pênalti convertido por Brehme, e faturaria o seu terceiro título mundial.

12:30 Em 1986, na Copa do Mundo disputada no México, Argentina e Alemanha se enfrentaram pela primeira vez em uma decisão de Copa do Mundo, e coube a Diego Maradona ser o grande protagonista do que seria a segunda conquista argentina na história. A partir daquele mundial, o camisa 10 argentino ganharia o apelido de 'Diós' por sua pátria.

12:25 Já a Argentina mantém o sonho histórico de ser campeão em terras brasileiros, seu maior rival na América do Sul. Os hermanos conquistaram a Copa do Mundo nos anos de 1978 e 1986, além de ter ficado com o segundo lugar em 1930 e 1990.

12:20 Chegando à decisão após eliminar o Brasil, a Alemanha segue em busca do seu tetracampeonato mundial. Uma das maiores seleções da história do futebol mundial, os europeus levantaram a taça nos anos de 1954, 1974, 1990. Os alemães também ficaram com o vice-campeonato em 1966, 1982, 1986 e 2002 e com o terceiro lugar em 1934, 1970, 2006 e 2010.

12:15 Chegamos a fase final da Copa do Mundo! O Maracanã, palco maior do futebol, será novamente o estádio que sediará uma decisão de Mundial. A tricampeã Alemanha, vai em busca do tetracampeonato, enquanto a Argentina quer mostrar sua força em prol da terceira estrela.

12:10 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na final da Copa! Acompanhe agora a partida entre Alemanha x Argentina , pela final da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Fique conosco!