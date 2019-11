O Bayern de Pep: os falsos interiores

Desde que chegou em Munique, Pep Guardiola vem promovendo alterações no estilo de jogo do Bayern. Primeiro, designou uma nova função para Phillip Lahm, que saiu da lateral direita e se transformou no primeiro volante e no grande responsável pela saída de bola da equipe. Com essa mudança, Rafinha ganhou mais espaço no elenco, se transformou no titular da lateral e, juntamente com Alaba, passou a exercer uma função pouco comum para laterais: a de falso interior.

Desde os tempos de Barcelona é sabido que Pep Guardiola preza muito pela posse de bola, principal característica de suas equipes. Com ele no comando, a equipe catalã passou mais de três anos tendo mais posse de bola que os adversários, independentemente de resultado. Na sua aventura alemã, não seria diferente. Visando transformar o Bayern em uma equipe que retém muito mais a posse de bola, o técnico espanhol, primeiramente, alterou a posição de Phillip Lahm para a cabeça de área. Entretanto, os resultados não eram convincentes e as críticas começavam a surgir.



Aos poucos, Guardiola vai mudando a cara do Bayern

Na goleada por 4 a 0 sobre o Schalke 04, a primeira grande atuação dos novos comandados de Pep, o comandante promoveu uma alteração que foi fundamental para a melhora da equipe: a mudança de posicionamento de Alaba e Rafinha. Quando a equipe bávara não tem a posse de bola, ambos se comportam como típicos laterais e se posicionam ao lado da dupla de zaga, mas quando a equipe retoma o controle da bola, os dois se posicionam como falsos interiores e o Bayern muda de um 4-2-3-1 para uma espécie de 3-6-1, com Phillip Lahm atuando como líbero e Alaba e Rafinha congestionando o meio de campo, como é possível ver no frame abaixo.

Com essa medida, Pep Guardiola conseguiu fazer com que a sua equipe ganhasse em superioridade numérica no meio de campo e, assim, conseguisse reter a posse de bola e controlar os espaços. Dessa maneira, o jogo bávaro começava e se desenrolava todo no meio de campo, criando muitas oportunidades de gol. Além do controle da posse de bola, o novo posicionamento dos laterais permite jogadas de aproximação e tabela com os pontas Ribery e Robben, como no lance do segundo gol contra o Schalke, em que Alaba tabelou com o camisa 7 e cruzou para Mandzukic, livre, marcar.



Alaba se aproxima pelo meio, tabela com Ribery e dá assistência para Mandzukic

Falhas defensivas

Entretanto, o balanço defensivo foi um problema para a equipe no confronto contra o Schalke e os adversários conseguiram criar suas oportunidades de gol e só não saíram do zero por falta de pontaria. Na partida contra a equipe de Gelsenkirchen, Alaba deixou muitos espaços na suas costas e Dante não foi capaz de cobri-los, deixando Farfán, um jogador de muita velocidade, livre em diversas oportunidades, como é possível ver no frame abaixo.

Já na partida contra o Manchester City, essas falhas foram menos evidentes e o domínio foi ainda maior, apesar do resultado ter sido menos elástico. Aos poucos, Pep Guardiola vai impondo sua filosofia de jogo ao Bayern de Munique e a equipe vem melhorando a cada dia e já dá provas de que pode encantar como a do ano passado, apesar de um estilo totalmente diferente.