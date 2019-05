Premiação da Bola de Ouro 2015 com Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

A VAVEL Brasil agradece sua presença em mais um tempo real. Fique no nosso site para saber do mundo dos esportes. Um grande abraço e até a próxima.

Nesta tarde, o Brasil foi ao topo com Wendell Lira e o mundo teve em Lionel Messi, seu maior jogador pela quinta vez. Cristiano Ronaldo em segundo e Neymar em terceiro, fecharam a premiação.

Parabéns à Lionel Messi, Carly Lloyd e Wendell Lira, principais vencedores da premiação dos melhores de 2015.

A votação foi de Lionel Messi (41.33%), Cristiano Ronaldo (27.76%) e Neymar (7.86%).

"É uma honra poder estar aqui de volta. Quero agradecer minha família, companheiros e todos, senão não estaria aqui. Além disso, agradecer ao futebol, porque somente com ele pude estar aqui e viver coisas boas e ruins. É uma honra voltar e ser vencedor."

LIONEL MESSI!

E o vencedor da Bola de Ouro é....

O presidente da Fifa,e do Grupo France Football estão presentes.

Messi é o favorito, mas Neymar corre por fora. CR também tem esperança.

Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo. Quem vencerá?

Kaka falará o vencedor.

A hora está chegando!

"Desculpem... É uma verdadeira honra, um verdadeiro sonho, desde quando comecei a jogar pela seleção. As duas outras também mereciam o prêmio e queria agradecer aos votantes, além da federação e todos da comissão técnica. São 23 jogadoras para vencer a Copa do Mundo e queria que todas elas estivessem aqui. Quando começamos essa jornada, me disseram que poderia ser a melhor do mundo. Trabalhem duro, mantenham sonhos e corram atrás deles."

Carlly Lloyd, campeã do Prêmio de Melhor do Mundo 2015!

E a vencedora é...

Carlly Lloyd, Aya Miyama e Celia Sasic. Vamos para a premiação.

Vamos para o Prêmio de Melhor Jogadora do Mundo!

Neymar agora é apresentado como candidato: "São dois grandes craques e já é um grande prêmio estar com esses caras. Se eu ganhar, teremos uma festa na minha casa, mas se eu perder, terá do mesmo jeito."

"Agradecer minha família a todos vocês. Só de pensar e estar com pessoas que só via pela tv e pelo video game, é inexplicável. Queria deixar uma passagem bíblica. Quando Davi foi encarar Golias, falaram para ele que Golias era muito grande. Mas Davi falou que Golias era muito grande pra errar."

Wendell Lira, o Brasil no topo do gol mais bonito!

WEEEEEEENDEEEEEEEEEELL LIIIIIIIIIIIIIIIRA!

Hidetoshi Nakata falará!

Vamos ao vencedor!

Florenzi, da Roma, Wendell Lira, do Goianésia, e Lionel Messi, do Barcelona.

Vamos ao Prêmio Puskas!

Leona Lewis, cantora britânica, se apresenta na premiação.

Um vídeo com os melhores momentos da Copa do Mundo da Fifa no Canadá, é apresentado. Os EUA venceram, com o Japão na segunda posição.

"Dizem que sou imprevisível, mas sempre quero fazer gols, dribles e ajudar minha equipe. Quero sempre dar meu melhor a cada ano, mas acho que não tem trofeu para isso..."

Celia Sacic, terceira candidata, alemã, é apresentada.

A votação para o Prêmio Puskas está encerrada.

Cristiano Ronaldo: "Tento ajudar minha equipe com gols, passes, bons jogos. Fazer quem me acompanha feliz, com o melhor de mim. Me sinto especial por isso e em 2015, sempre quis atingir algo acima do limite. Sou jovem e ainda tenho anos pela frente e não quero perder minhas oportunidades."

No momento, Marcelo fala sobre Cristiano Ronaldo, candidato ao prêmio de Melhor do Mundo.

"Estou muito feliz por receber esse prêmio, já que mostra que o futebol pode ajudar as pessoas, mover dificuldades. O futebol aceita todos os tipos de pessoa. Aprendi que a reintegração é super difícil e a luta contra racismo e xenofobia são difíceis, mas nós temos grandes tarefas, em busca de um melhor conforto para pessoas."

O Prêmio Fair Play é para a integração de refugiados no futebol. Uma ajuda super importante e Gerald Asamoah recebe a premiação.

O prêmio Fair Play, da Fifa, é apresentado, neste momento. Uma descrição das características são faladas, em Zurique.

Agora, a apresentação de Aya Miyama, do Japão, medalha de prata no mundial.

Não presente por motivos pessoais, o prêmio foi entregue à uma pessoa próxima. Agradecimentos em nome dele, além de parabenizar seus concorrentes, são feitas neste momento.

Luis Enrique, campeão de cinco títulos em 2015 pelo Barcelona!

E o vencedor é...

Jorge Sampaoli, do Chile, Pep Guardiola, do Bayern de Munique e Luis Enrique, do Barcelona.

É a vez dos homens. O melhor técnico do mundo.

"Certamente, minhas jogadoras, capitã, equipe, meus agradecimentos. Para minha família, estou muito feliz por estarem aqui. Obrigado à Fifa, nossa federação, pelo investimento e ligação com o futebol feminino. Boa sorte à todos e muito obrigado."

Jill Ellis, dos EUA, campeã da Copa do Mundo Feminina 2015.

E o vencedor é...

Carlos Billardo, argentino, será o responsável pelo anúncio.

Os candidatos à melhor treinador de futebol feminino são anunciados. Mark Sampson, da Inglaterra, Inorio Sasaki, do Japão e Jill Ellis, dos EUA, são os candidatos.

Messi: "A verdade é que nós confiamos muito que o trio funcionaria. Não só conosco, mas como um time. Nesse tempo machucado, fui ao estádio, assisti meus amigos pela TV e fiquei com minha família. Um momento mais tranquilo, já que viajamos muito e não temos tempo."

É a vez dos amigos falaram de Lionel Messi, candidato à melhor do mundo mais uma vez. Lavezzi é um deles.

Agora, um vídeo com a conquista dos EUA na Copa do Mundo Feminina. Carly Lloyd é homegeada, uma das candidatas à melhor do mundo.

Neuer; Dani Alves, Sergio Ramos, Thiago Silva, Marcelo; Modric, Iniesta, Pogba; Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo: "É uma questão difícil, após encerrar a carreira. Mas pretendo seguir com minhas marcas e já planejo."

Paul Pogba: "É uma honra estar aqui pela primeira vez, entre jogadores desse calibre. Esse ano teremos a Euro e espero seguir exemplos de vencedores em casa."

Marco Van Basten: "Quero desejar boa sorte a eles. São os melhores do mundo. Não tem fraqueza."

Thiago Silva: "É sempre difícil enfrentar jogadores tão bons quanto eles, principalmente se olhar da visão de um zagueio. Deus me deu essa chance de estar aqui mais uma vez."

Cristiano Ronaldo fecha o time.

Messi é chamado.

Neymar abre o ataque.

Estiloso, Pogba fecha o meio.

Iniesta é o primeiro armador.

Modric é o primeiro volante.

Daniel Alves completa a defesa.

Sergio Ramos fecha a dupla de zaga.

Marcelo, na lateral esquerda.

Thiago Silva é um dos zagueiros.

Manuel Neuer venceu como melhor goleiro.

Os melhores onze do mundo serão anunciados. Samuel Eto'o é o anfitrião.

No momento, os gols que estão na final do Prêmio Puskas são mostrados na cerimônia.

Neymar: "E eu gostaria de ter a perna dos dois"

Cristiano Ronaldo: "Gostaria que minha perna esquerda fosse igual a dele. Não que a minha seja ruim, mas a dele está em excelente forma"

Jornalista: "E você, Cristiano?"

Messi: "Ele tem muitas qualidades. Qualquer atacante gostaria de ter um pouco de todas"

Jornalista: "Messi, qual qualidade de Cristiano você gostaria de ter?"

Em poucos minutos, teremos a coletiva de imprensa com os três finalistas da Bola de Ouro da Fifa 2015. Acompanhe pelo player acima.

Zonas e horários da transmissão da Bola de Ouro 2015: no Brasil, o evento começa às 15h30.

Estas são as placas com os nomes de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. No fim da tarde, apenas um dos três a terá gravada na Bola de Ouro 2015.

Messi e Neymar já estão em Zurique para participar da coletiva de imprensa e da cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2015.

Caso Messi venha a conquistar a quinta Bola de Ouro de sua carreira, terá o mesmo número que Cruyff e Di Stéfano juntos.

O Barcelona é o clube com mais jogadores vencedores do Ballon d'Or.

Lionel Messi: a trajetória rumo à Bola de Ouro 2015

Argentino teve uma temporada 2014/15 brilhante e deve levar sua quinta Bola de Ouro para casa

Dono de quatro conquistas do prêmio, Messi é o grande cotado para vencer mais uma vez, tendo em vista a temporada 2014/15 espetacular que fez, batendo ainda mais recordes e conquistando mais um triplete na carreira: Campeonato Espanhol, Copa do Rei, com direito a show na final contra o Athletic Bilbao, e a Uefa Champions League.

Mas a temporada passada não começou com muita "facilidade" para o argentino. A chegada de Luis Suárez deu muita esperança ao clube catalão após uma temporada 2013/14 sem títulos e bem abaixo da média, mas o começo foi complicado para todo o trio MSN, que não conseguia emplacar uma boa sequência.

Mas Messi é Messi e ele sabe lidar com os maus momentos. Após um começo de temporada bem irregular, com a equipe se encontrando ainda, chegou 2015 e a história começou a mudar de maneira bem veloz. O trio MSN começava a dar seus espetáculos e o argentino era o grande destaque, tendo em vista que tinha se recuperado totalmente de uma lesão que ainda o incomodava.

Podemos dizer que à partir da metade da temporada passada Messi começou sua trajetória para chegar onde está hoje, mais uma vez entre os três melhores jogadores do mundo e com tudo para vencer sua quinta Bola de Ouro. Vendo o rival Real Madrid despencar drasticamente, o camisa 10 catalão começou a comandar seus companheiros rumo à uma temporada mágica.

Cristiano Ronaldo: a trajetória rumo à Bola de Ouro 2015

Nos últimos dois anos quando conquistou o prêmio, Cristiano Ronaldo teve boas temporadas pelo Real Madrid, com direito a conquistas de títulos importantes. No Ballon D'or de 2015, tinha conquistado quatro títulos no ano: Copa do Rei, Uefa Champions League, Supercopa da Europa e Mundial de Clubes. Além do mais, havia quebrado diversos recordes e foi o artilheiro da competição da Uefa e do ano.

Mas, foi só o ano de 2014 virar para 2015 que as coisas mudaram no Real Madrid. Os títulos não vieram. O clube entrou em crise, o técnico Carlo Ancelotti foi demitido e o rendimento de Cristiano Ronaldo e seus companheiros caíram.

O ano de 2014 foi perfeito para o Real Madrid. Foram quatro títulos e fechou dezembro com a conquista do Mundial de Clubes. O ano de 2015 iniciou-se com Cristiano Ronaldo conquistando o troféu Ballon D'or da Fifa pelo ano de 2014, o segundo seguido e o terceiro na carreira do camisa 7.

Depois da conquista, iniciava-se a trajetória para o Ballon D'or 2016. Ao subir no palco para dar suas primeiras palavras com o troféu na mão, o astro do Real Madrid abriu uma disputa com Messi, do Barcelona, dizendo que iria em busca do quarto troféu para empatar com o argentino.

No mês de dezembro de 2015, Cristiano Ronaldo conseguiu superar Messi em gols na temporada. É verdade que o argentino do Barça lesionou-se e isso pode ter contribuído para que o camisa 7 do Real Madrid tenha conseguido superá-lo. São 57 gols do gajo em 57 jogos em 2015, superando os 52 em 61 de Messi.

Neymar: a trajetória rumo à Bola de Ouro 2015

Brasileiro cresce a cada ano e tem chance de quebrar hegemonia da dupla Messi-Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo novamente são presenças certas na disputa. Mas, pela primeira vez, Neymar chega para colocar a bandeira e a qualidade brasileira no trio dos melhores, algo que não acontecia desde 2007, quando Kaka venceu, sendo o último fora da dupla Messi/CR.

Fatalmente melhor do mundo no futuro, Neymar traz uma carreira meteórica, vitoriosa, jovem e com um potencial para entrar na história do futebol.

A fama do bom futebol de Neymar surgiu ainda quando o jovem tinha seus 14 anos. Desde pequeno nas categorias de base do Santos, sempre foi tratado como uma estrela em potencial. Habilidoso, rápido e artilheiro na época de futsal, deu sua primeira demonstração num amistoso beneficente, esbanjando frieza e muita classe.

Wendell Lira: a trajetória rumo ao Prêmio Puskas 2015

Goiano de 26 anos, desconhecido até mesmo no Brasil, disputará prêmio de gol mais bonito do ano com Messi e Florenzi

Quando emendou um lindo voleio e abriu o placar para o Goianésiadiante do Atlético-GO, na noite do último dia 11 de março, Wendell Lira não poderia imaginar o que o lance o proporcionaria.

A pintura anotada no Serra Dourada, em jogo válido pelo Campeonato Goiano, fez com que o até então desconhecido atacante tenha presença garantida na cerimônia de gala da Fifa para premiar os melhores de 2015.

Wendell estará na sede da entidade que rege o futebol mundial, em Zurique, na Suíça. Em um evento recheado por grandes estrelas, ele disputará o Prêmio Puskas comFlorenzi, da Roma, e ninguém menos que o provável vencedor da Bola de Ouro, Lionel Messi.

Wendell Lira começou nas categorias de base do Goiás. Considerado grande promessa, viu companheiros da mesma idade vingarem no futebol. O zagueiro Rafael Toloi conseguiu afirmação no Esmeraldino, se transferiu para o São Paulo e hoje está no Atalanta, da Itália. Douglas, lateral-direito, também teve como destino inicial o Tricolor paulista, e, em uma negociação surpreendente, rumou ao Barcelona.

Conheça todos os vencedores da Bola de Ouro

O prêmio denominado Bola de Ouro é muito mais antigo do que se pensa. A ideia vem do longínquo ano de 1956. Criado pela revista France Football, o troféu deixou de ser restrito ao veículo de comunicação francês em 2010, quando foi incorporado à Fifa. A entidade que controla o futebol substituiu o prêmio de melhor jogador do ano pelo atual Fifa Ballon D'Or. Antes restrito a jornalistas, o prêmio agora também conta com votações de treinadores e jogadores.

Até 1995, o prêmio era restrito a europeus (ou a pessoas de fora da Europa que tinham cidadania europeia). Justamente naquele ano surgiu o primeiro cidadão não-europeu consagrado: o liberiano George Weah, à época do Milan. Até 2006, a Bola de Ouro só considerava jogadores que atuavam na Europa. A partir de 2007, passou a abranger jogadores que trabalham em várias partes do planeta. De brasileiros, apenas o goleiro Rogério Ceni (hoje aposentado), do São Paulo, e o atacante Neymar (hoje no Barcelona), na época em que estava no Santos, conseguiram a proeza de serem indicados ao prêmio jogando em território brasileiro.

Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká são os brasileiros que já levaram o tão desejado troféu para casa. Nesta segunda-feira (11), Neymar tentará bancar a pesada concorrência de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo para ser o próximo brazuca da lista.

Ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Pelé jamais ganhou tamanha honraria por nunca ter jogado na Europa. No ano passado, a France Football reviu seus conceitos e, segundo cálculos da própria, o Rei do Futebol teria conquistado sete Bolas de Ouro e seria líder isolado. O topo da premiação é dividido pelos holandeses Johan Cruijff e Marco van Basten e pelo francês Michel Platini: três Bolas de Ouro cada um.

Conheça todos os vencedores do Ballon D'Or, considerando a "Era France Football" (1956-2009) e a "Era Fifa" (2010-atualmente). Na ordem estão o ano da conquista, o nome e o país de origem do jogador, além do clube que ele defendia na época que foi premiado.

Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar concorrem ao principal prêmio individual do futebol; também serão premiados o gol mais bonito de 2015, os melhores técnicos do futebol masculino e feminino e a melhor jogadora

Nesta segunda-feira (11), os fanáticos por futebol vão parar para acompanhar a cerimônia de premiação do Fifa Ballon D'Or. Concorrem ao prêmio de melhor jogador do planeta, que recebe a denominação atual desde 2010, os atacantes Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar.

Os três finalistas, inclusive, dividiram a artilharia da edição 2014/2015 da Uefa Champions League, cujo campeão foi o Barcelona de Messi e Neymar. Cada um anotou 10 gols. Com isso, o prêmio irá para o melhor marcador da maior competição interclubes da Europa pela nona vez consecutiva. O último jogador que não havia sido artilheiro da Champions e se sagrou melhor do mundo meses depois foi o zagueiro italiano Fabio Cannavaro, em 2006.

Cristiano Ronaldo é o atual bicampeão da Bola de Ouro da Fifa (Getty Images)

Ídolo do Real Madrid, Cristiano Ronaldo é o atual bicampeão da Bola de Ouro e busca a quarta conquista. Caso isso aconteça, o português igualará Messi, ídolo do arquirrival Barça e jogador mais vezes nomeado como melhor futebolista do mundo. Desde 2008 eles polarizam a premiação.

Já o brasileiro Neymar, companheiro de equipe do argentino, está entre os finalistas pela primeira vez. O Brasil não tinha um representante no pódio desde 2007, quando Kaká foi agraciado com o prêmio - tendo sido o único jogador a superar Messi e CR7 em uma votação.

Companheiros de equipe, Neymar e Messi disputam juntos a Bola de Ouro (Getty Images)

Além de Kaká, outros quatro brasileiros já foram nomeados como melhores jogadores do mundo: o ex-atacante Ronaldo (três vezes), o ex-meia-atacante Ronaldinho Gaúcho (duas vezes), o ex-atacante Romário e o ex-meia-atacante Rivaldo (ambos com uma conquista). O Fenômeno tem o segundo melhor desempenho da história do prêmio, com três títulos, um segundo lugar e um terceiro lugar. É superado apenas pelo francês Zinedine Zidane, que detém um terceiro lugar a mais.

Ronaldinho e Rivaldo têm, ainda, um terceiro lugar. E Romário, por sua vez, um vice. Outro brasileiro finalista do prêmio foi o ex-lateral-esquerdo Roberto Carlos, vice em 1997, ano de uma das conquistas de Ronaldo.

Também será conhecida a vencedora do prêmio de melhor jogadora do mundo. As postulantes ao troféu são a meia norte-americana Carli Lloyd, a meia japonesa Aya Miyama e a atacante alemã Célia Sasic. Elas defendem, respectivamente, o Houston Dash (EUA), o Okayama Yunogo Belle (Japão) e o FFC Frankfurt (Alemanha). Na Copa do Mundo feminina de 2015, Lloyd foi campeã com os EUA, enquanto Miyama defendeu o vice-campeão Japão e Sasic chegou às semifinais com a Alemanha.

Ponto alto de Carli Lloyd em 2015 foi o hat-trick na final da Copa do Mundo feminina de 2015 (Foto: Getty Images)

Aya Miyama é a capitã da seleção de seu país e um dos grandes nomes do crescimento do futebol feminino no Japão (Koki Nagahama/Getty Images)

Filha de pai camaronês e de mãe francesa, Celia Sasic é a esperança alemã no prêmio de melhor jogadora do mundo de 2015 (Foto: Lars Baron/Fifa/Getty Images)

As três futebolistas concorrem à glória individual pela primeira vez. O prêmio de melhor jogadora existe desde 2001 e tem como maior campeã a atacante brasileira Marta, com cinco conquistas. A alagoana coleciona, ainda, quatro vices e dois terceiros lugares. Depois de Marta vêm a alemã Birgit Prinz (três troféus), a norte-americana Mia Hamm (dois títulos), as alemãs Nadine Angerer e Nadine Keßler, a norte-americana Abby Wambach e a japonesa Homare Sawa (todas com uma conquista).

Além de Marta, outra brasileira que já esteve entre as finalistas foi a também atacante Cristiane, terceira colocada em 2007 e 2008, anos nos quais Marta foi a vencedora.

A premiação também chega aos treinadores. No futebol masculino concorrem os espanhóis Pep Guardiola e Luis Enrique, respectivamente do Bayern de Munique e do Barcelona, e o argentino Jorge Sampaoli, da seleção chilena.

Montagem/Divulgação/Fifa

No futebol feminino, a norte-americana Jill Ellis, da seleção dos EUA, disputa o prêmio com o japonês Norio Sasaki e o galês Mark Sampson, respectivamente das seleções do Japão e da Inglaterra.

Montagem/Divulgação/Fifa

No ano passado, o alemão Joachim Löw, da seleção da Alemanha, foi eleito o melhor técnico do futebol masculino. No futebol feminino, o vencedor foi o também alemão Ralf Kellermann, do Wolfsburg.

Prêmio Puskás também tem brasileiro entre os indicados; Wendell Lira é o grande destaque

Além de jogadores e treinadores, também será premiado o gol mais bonito do ano de 2015. Dentre sete indicações, três tentos se sobressaíram e avançaram à grande final do Prêmio Puskás 2015 - o nome homenageia o ex-jogador húngaro Ferenc Puskás, já falecido. A grande sensação é o atacante brasileiro Wendell Lira. A meia-bicicleta que garantiu a vitória de 2 a 1 do Goianésia sobre o Atlético-GO, em pleno Serra Dourada, pelo Campeonato Goiano de 2015, é a epopeia que renderá ao jovem de 27 anos sua primeira viagem internacional.

Desempregado na época da indicação, Wendell acabou acertando com o Vila Nova, atual campeão da Série C. Ele espera que a presença na final do Prêmio Puskas seja o divisor de águas da sua carreira.

O italiano Alessandro Florenzi, que atua nas posições de lateral-direito e meio-campista, é outro finalista. O jogador da Roma percebeu o goleiro Marc-André ter Stegen, do Barcelona, adiantado e arriscou de muito longe: da linha lateral, pouco depois do meio de campo. A bola carimbou a trave e morreu no fundo das redes. Foi o gol que garantiu o empate do time da capital italiana contra o Barcelona, pela primeira rodada do Grupo E da Uefa Champions League 2015/2016.

E lá está Lionel Messi de novo. O argentino concorre pelo seu segundo gol contra o Athletic Bilbao na final da Copa Del Rey, vencida pelo Barcelona por 3 a 1. Um dos cinco títulos dos culés em 2015.

Em 2011, Neymar venceu o Prêmio Puskás graças ao antológico gol assinalado contra o Flamengo, na derrota do Santos para o time carioca por 5 a 4. Disputada na Vila Belmiro, a partida valeu pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Wendell Lira, portanto, luta para ser o segundo brasileiro a conquistar esse troféu.

