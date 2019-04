Com objetivos diferentes na Premier League, Liverpool e Newcastle se enfrentam no Anfield

Na manhã deste sábado (23), às 11h, horário de Brasília, Liverpool e Newcastle fazem o clássico - dentre os mais populares - da 35ª rodada da Premier League, no Anfield. Ambos vem de resultados positivos, porém os donos da casa lutam na parte de cima da tabela, estando na 7ª colocação. Os visitantes, por sua vez, estão na parte de baixo da tabela, lutando para não cair, e ocupam a 19ª posição.

Atualmente na 7ª colocação e com 54 pontos ganhos, os Reds chegam para o confronto com o rival após atropelar o Everton por 4 a 0. Com a confiança em alta depois do jogaço contra o Borussia Dortmund, pela Europa League, e da goleada sobre o maior rival, o time da cidade dos Beatles vão com tudo para cima dos visitantes.

Os alvinegros, mesmo na zona de rebaixamento, vem de duas vitórias consecutivas, uma delas em cima do poderoso Manchester City. Diante desses dois resultados positivos, o time de Benitez vai dar o sangue mais uma vez para sair do Anfield com os 3 pontos e se distanciar da zona da degola.

Klopp ressalta Milner e o elenco dos Reds

Para continuar na briga por uma vaga na Liga Europa, o time de Jürgen Klopp não terá muitos problemas dentro do campo. Em relação ao time que bateu o Everton no último dia 20, apenas um atleta irá desfalcar a equipe de Klopp.

Trata-se do atacante belga Origi, que se lesionou na última partida. Em seu lugar, Sturridge deverá ser escalado, visto que o treinador não tem muita opção para o ataque. O outro centroavante, Benteke, que está fora do time desde março, vai voltar a treinar com o time nessa semana.

Por outro lado, o treinador pode contar, e muito, com o meia Milner, que ja anotou onze assistências na temporada. Outro nome importante no time é Philippe Coutinho, que vem jogando com regularidade e anotando alguns gols importantes.

Sobre Milner, Klopp disse: "Para ser sincero, eu não ligo para quem da a assistência, mas eu fico feliz com isso. Milner está em um ótimo momento, isso é óbvio, muitos jogadores estão também. Isso é ótimo para gente. Eu não lembro todos os nomes, mas eu tenho certeza que, quando eu olho os resultados em geral, cada assistência é muito importante para nós. Isso é bom, muito bom. Isso mostra que a gente está se achando mais do que há alguns meses - isso mostra que sabemos onde devemos estar quando algo acontece no jogo. É assim que o futebol deve funcionar. Não acabou, existem muitas coisas para fazer e jogar, então a gente precisa das assistências de todos os jogadores cada vez mais. Felizmente nós conseguimos."

Rafa Benítez pronto para o retorno ao Anfield

Enquanto se prepara emocionalmente para retornar ao Anfield, Rafa Benitez diz que colocará de lado antigas lealdades enquanto planeja jogadas para derrotar o ex-time, no sábado.



Benitez ficou seis anos nos Reds, entre 2004 e 2010, período no qual ele ganhou quatro troféus, incluindo a Champions League de 2005, depois de uma virada espetacular sobre o AC Milan, em Instambul.

Mas seu atual time pretende estender sua invencibilidade para três jogos e avançar mais alguns passos em direção a segurança. Benitez diz que tudo que pensa para o fim de semana é em como derrotar os semi-finalistas da Europa League de Klopp. "Tudo o que vocês podem me dizer sobre o Liverpool, eu seim em primeira mão. Mas nós temos que ir lá e tentar sair com os três pontos. É tudo o que temos que fazer, porque nós sabemos que podemos fazer isso. Nós estamos lutando, e eles também. Eles têm um bom treinador e ótimos jogadores, então é normal que eles joguem bem. Nós vamos tentar reproduzir ou replicar, no Anfield, o que fizemos contra o Manchester City, e a atmosfera será fantástica com os torcedores ajudando seus respectivos times. Eu já o conheço (Klopp), encontrei com ele duas ou três vezes na conferência de técnicos da UEFA. Ele é uma ótima pessoa e sei que é muito passional."