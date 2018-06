Autor de dois gols, Lukaku destaca manutenção de postura belga: "Ser melhores no próximo jogo"

A Bélgica disputou a segunda partida neste sábado (23), venceu a Tunísia por 5 a 2 e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo. Após o jogo, Romelu Lukaku comentou a vitória sobre os tunisianos e ainda ressaltou a próxima partida, contra a Inglaterra.

"O principal é melhorar partida após partida, jogamos melhor do que contra o Panamá e temos que continuar assim contra a Inglaterra", explicou o atacante.

"Nós trabalhamos duro nos últimos dois dias e todos sabíamos o que deveríamos fazer em campo. Nós não diminuímos o ritmo, após tomar o gol da Tunísia, quando estava 2 a 0 . Nós nos acalmamos, controlamos o jogo e foi muito mais fácil", completou Lukaku.

Autor de dois gols na partida deste sábado, Lukaku tornou-se artilheiro da Copa do Mundo com 4 gols, ao lado do português Cristiano Ronaldo. Com isso, agradeceu os seus companheiros de equipes, pois são fundamentais para o atacante atingir essa marca. Ainda comentou novamente sobre o confronto contra a Inglaterra.

"Graças aos meus colegas de equipe, marquei mais dois gols. E isso, graças a Dries (Mertens) no primeiro gol e depois ... quem me deu o passe no segundo? Ah sim, Thomas Meunier. Eles são jogadores com quem eu me dou muito bem. Estou feliz pelo Eden Hazard e todo o grupo também. Agora devemos tentar ser ainda melhores no próximo jogo", concluiu o camisa 9.

Após o término da partida, Romelu Lukaku foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo, mais especificamente no ligamento externo do tornozelo no pé esquerdo. Logo, a situação preocupa o técnico Roberto Martinez que deve utilizar jogadores reservas no confronto contra a Inglaterra. Já que além de Lukaku, outros destaques como Eden Hazard e Mertens também sofreram algum tipo de lesão.

Com a vitória, os Diabos Vermelhos assumiram a liderança do Grupo G até o momento. Caso a Inglaterra vença do Panamá amanhã (24), também chegará a 6 pontos e dividirá a primeira posição do grupo. Logo, o provável cenário é de que Bélgica e Inglaterra disputem a liderança no jogo que será disputado na próxima quinta-feira (28), às 15h, no estádio de Kaliningrado, em Kaliningrado.