C. Ronaldo passa em branco, mas Juventus bate Lazio e conquista segunda vitória na Serie A

A disputa da Juventus rumo ao oitavo título consecutivo da Serie A segue intacta na parte inicial. Neste sábado (25), a Velha Senhora bateu a Lazio, por 2 a 0, e chegou à segunda vitória em dois jogos na competição. Cristiano Ronaldo passou em branco, mas Pjanic e Mandzukic trataram de balançar as redes e garantir o triunfo da equipe de Turim.

O confronto entre as equipes era aguardado pelos espectadores como um dos principais duelos de um estrelado campeonato italiano. Na última temporada, quando a Juve garantiu novo título local, a Lazio passou grande parte do torneio entre as equipes do topo da tabela, porém, perdeu gás no fim e teve de se contentar com uma classificação à Europa League. Mesmo assim, esperava-se um jogo igual entre os times, o que não ocorreu.

Os bianconeri tiveram domínio na maior parcela dos 90 minutos. No entanto, a primeira chance da partida se deu por parte da Lazio, logo em bobeira da zaga dos mandantes. Aos 10 minutos, Chiellini errou passe na meia-lua e a bola sobrou para Lulic, que chutou forte no canto e Sczcesny fez grande defesa. A Juventus respondeu oito minutos depois, em duas oportunidades: primeiro, após lançamento, Matuidi ajeitou para Cristiano Ronaldo, que não conseguiu dominar e a bola sobrou para Khedira arrematar na trave; no rebote, Bernadeschi, um dos destaques da partida, arriscou forte chute cruzado e Strakocha voou para afastar.

A pressão da Velha Senhora resultou no primeiro gol da partida aos 29 minutos, quando Pjanic aproveitou rebote na meia-lua de ataque e chutou forte para o fundo das redes da Lazio, sem chances para o goleiro adversário desta vez. O tento premiou a superioridade da equipe da casa na primeira etapa, que se encaminhou para o segundo tempo com a vantagem no placar.

A etapa final veio com o mesmo cenário observado no decorrer da partida. A Juventus manteve o domínio, controlando a partida em certas vezes e pressionando em outras, com Cristiano Ronaldo seguindo a tentativa de desencantar oficialmente pelo novo time. Aos 25 minutos, novamente apostou, desta vez em perigoso chute de fora da área, onde novamente Strakocha atrapalhou os planos.

Quatro minutos depois, o goleiro atrapalhou outra vez a investida do português, em sua principal chance, na pequena área. Após cruzamento do conterrâneo João Cancelo, o arqueiro adversário interveio a direção da bola, que seguia para os pés de Ronaldo e acabou se enrolando com o camisa 7, sobrando para Mandzkukic ampliar a vantagem bianconera.

Na sequência do duelo, Massimiliano Allegri tratou de controlar o resultado e dar rodagem a seu elenco. O brasileiro Douglas Costa entrou na partida, mas teve tímida atuação, assim como Emre Can e Bentancur. Na Lazio, Inzaghi seguiu a estratégia do adversário e pôs em campo três dos reforços da equipe nesta temporada: Durmisi, Badelj e Correa. O último chegou a reproduzir bela jogada individual na parte final do jogo, mas não foi suficiente para diminuir a vantagem da Juventus, que seguiu em 2 a 0 até o último apito do árbitro.

Na próxima rodada, a Juventus enfrenta o Parma, fora de casa, neste sábado, às 15h30. Já a Lazio retorna a seus domínios para duelo diante do Frosinone, neste domingo, no mesmo horário da Velha Senhora.