Douglas Costa é suspenso por quatro partidas após cusparada em jogo da Juventus

Nem tudo foi positivo na vitória da Juventus sobre o Sassuolo, por 2 a 1, no último domingo (16). Nos minutos finais da partida, o brasileiro Douglas Costa se desentendeu com o jogador da equipe adversária, Di Francesco, disparando-o uma cusparada. Após repercussão negativa, o Comitê Esportivo da Serie A decidiu punir o atacante com quatro jogos de suspensão.

Na ocasião, Douglas Costa fazia partida regular, até o duelo na marcação com o lateral-esquerdo do Sassuolo esquentar. Após algumas disputas com força excessiva, tendo em uma delas o brasileiro caído no chão reclamando de uma cotovelada, ambos jogadores voltaram a se enfrentar sem bola já nos acréscimos do segundo tempo, com o camisa 11 da Velha Senhora revidando o suposto golpe de Di Francesco.

Pela agressão, Douglas foi advertido com cartão amarelo. No entanto, voltou a discutir verbalmente com o jogador do Sassuolo, seguindo com o ato de cuspe, que foi observado pelo árbitro de vídeo, e o brasileiro foi expulso de campo. Após a partida, o meia-atacante da Juventus protagonizou pedido de desculpas nas redes sociais.

“Gostaria de pedir desculpas a todos os torcedores da Juventus por essa minha reação equivocada no jogo de hoje. Peço também desculpas aos meus companheiros de time, que estão sempre comigo nos momentos bons e ruins. Errei feio, tenho consciência e venho me desculpar com todos por isso. Deixo claro que essa atitude isolada não condiz com o que sempre mostrei em minha carreira”, disse Douglas Costa.

Diante dos constantes episódios de preconceito na Europa, presente também na Itália, houve a suspeita de racismo nas falas de Di Francesco antes da cusparada sofrida. Além disso, nos comentários da postagem com pedido de desculpas, Douglas Costa respondeu um internauta, com os dizeres: "E tu nem sabe (sic) o que ele me falou". O jogador italiano respondeu os rumores.

"Estou profundamente incomodado com as invenções que apareceram em alguns meios de comunicação. Tudo isso é ofensivo e depreciativo. Não permito que me atribuam comportamentos racistas ou frases que não condizem aos meus valores éticos e que são resultado da imaginação de outros. Eu peço e exijo respeito", afirmou o atleta do Sassuolo.

A Juventus faz sua estreia na Champions League nesta quarta-feira (19), diante do Valencia, na Espanha. Para essa partida, Douglas Costa poderá atuar pela Velha Senhora, porém, na Serie A, ficará disponível apenas no dia 20 de outubro, em confronto diante do Genoa, em Turim.