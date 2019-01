Salah é eleito o jogador do mês pela PFA 

O atacante egípcio Mohamed Salah foi eleito o jogador do mês pela PFA (Professional Footballers' Association). Um dos pilares da equipe que lidera o Campeonato Inglês, o camisa 11 dos “Reds” marcou seis gols nas sete partidas disputadas no mês de dezembro, contribuindo para que sua equipe arrancasse rumo ao topo da tabela.

Na disputa, Salah bateu outros jogadores que também se destacaram durante o mesmo período, como Harry Kane, do Tottenham, Ricardo Pereira, do Leicester, Paul Pogba e Marcus Rashford, ambos do Manchester United, e Eden Hazard, do Chelsea.

As boas atuações serviram para rebater quem criticava uma possível queda de rendimento do egípcio, após uma temporada de estreia avassaladora com a camisa do Liverpool, que o credenciou a disputar o prêmio “The Best”, no qual a FIFA elege o melhor jogador do mundo.

O egípcio se torna o terceiro jogador do "Reds" a receber o prêmio mensal nesta temporada, depois de Sadio Mané (agosto) e Virgil van Dijk (novembro).