Com Messi confirmado, Barcelona recebe Real Madrid pelas semifinais da Copa do Rei

Na tarde desta quarta-feira (06) o mundo estará com os olhos na Espanha. Barcelona e Real Madrid fazem mais um clássico dos gigantes e dessa vez vale vaga em final. Pela Copa do Rei, os dois times entram em campo para a disputa da primeira partida da semifinal da competição, sendo esse jogo no Camp Nou e a volta no Bernabéu.

O confronto entre as equipes marca muitos acontecimentos, entre eles, a volta do atacante Lionel Messi e também muitas análises por parte de Sylvinho, auxiliar de Tite que já tem presença confirmada no Superclássico.

O gigante catalão

O Barcelona vai para a partida em busca de mais uma classificação e também manter o posto de maior campeão do torneio. O técnico Ernesto Valverde ganhou um mega reforço, o craque Lionel Messi, que retornou aos treinos e foi relacionado para a partida contra o Real.

Vale lembrar que Messi não jogou o clássico ainda na temporada, isso porque o mesmo desfalcou a equipe no histórico 5-1 sobre o rival em outubro no Campeonato Espanhol. O argentino é o meio artilheiro do confronto, porém, nenhum desses gols saíram na Copa do Rei.

Diferente de Messi, uma baixa que o clube catalão leva para este jogo é a do atacante Ousmane Dembelé que mesmo treinando, ainda não está 100% recuperado de lesão.

Confira os relacionados para a partida:

Ter Stegen, Iñaki Peña, Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Coutinho, Arthur, Luis Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Boateng, Sergi Roberto, Aleñá, Arturo Vidal e Vermaelen.

Madrid e suas peças

Pelo lado do Real Madrid o clima é de otimismo, com uma fase razoável diferente da apresentada no início da temporada e com um bom futebol apresentado por Vinícius Júnior, o técnico Santiago Solari espera que este clássico seja totalmente diferente daquele desastroso no ano passado.

Com a saída de Cristiano Ronaldo, o Real demorou a entrosar seu bom futebol, mas parece que com a ascensão do ex-rubro negro, Vinícius Júnior, o time está retornando ao bom futebol nas competições. Por conta deste bom futebol apresentado pelo brasileiro, Sylvinho, auxiliar de Tite, estará no Camp Nou para prestigiar exclusivamente o atacante, além de claro, acompanhar os outros brasileiros que também estarão em campo, como Coutinho, Marcelo, Arthur e etc.

A provável escalação da equipe merengue será:

Keylor Navas, Daniel Carvajal, Raphael Varañe, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Lucas Vasquez, Vinícius Júnior e Benzema.

A partida tem início previsto para às 18h, horário de Brasília (21h horário local). O palco é o histórico Camp Nou e o jogo de volta está marcado para o próximo dia 27/02 no Santiago Bernabéu.