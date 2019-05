Dortmund bate Düsseldorf e título da Bundesliga será decidido na última rodada

Não faltou tensão no Signal Induna Park neste domingo (11). Só a vitória interessava o Borussia Dortmund no duelo diante do Fortuna Düsseldorf, pela penúltima rodada da Bundesliga. Simultaneamente, as atenções da torcida aurinegra eram divididas com o jogo entre Leipzig e Bayern. Superior durante a partida toda, o BVB venceu por 3 a 2, sofrendo grande susto nos acréscimos. Já no duelo do líder, o empate pairou em 0 a 0. Assim, o título do Campeonato Alemão será decidido na última rodada.

Dortmund superior

Precisando desesperadamente da vitória, o BVB tomou a iniciativa e foi para cima do F95. Durante o primeiro tempo, os aurinegros finalizaram seis vezes, duas ao gol. Em um desses chutes, Pulisic recebeu passe de cabeça de Delaney e testou para o fundo das redes, já aos 41 minutos. Entretanto, antes do gol, Alcácer e Götze haviam chegado com perigo à meta de Rensing.

A superioridade dos mandantes era perceptiva. Pulisic em alta dava mobilidade com Larsen entre as pontas. Götze armava bem, mas falta ao Dortmund mais passes em profundidade. Trabalho dificultado pela boa postagem da defesa dusseldorfiana.

Emoção até o último segundo

Na volta do intervalo, logo aos 47', Suttner, em contra golpe, cruza da esquerda e Fink cabeceia fraco à meta. O goleiro Hitz, reserva, aceitou e tomou um frango perto da trave. Era o empate em 1 a 1. Depois da igualdade, o BVB seguiu em cima, porém mais contundente. Tanto que aos 53', Delaney bateu e foi travado, e no rebote conseguiu chutar com mais espaço e recolocou o Dortmund na frente do marcador: 2 a 1.

Seis minutos depois, o árbitro marcou pênalti para o Fortuna. Lukebakio pegou a bola e bateu rasteiro para fora, desperdiçando ótima chance. Logo após, Sancho entrou na vaga de Larsen e deu calma ao meio campo borussiano. Nos dez minutos finais, o BVB administrava o placar e aos 82', o capitão Bodzek deu carrinho com sola em Sancho e foi expulso, facilitando o jogo aurinegro.

Parecia que tudo estava resolvido, ainda mais quando Götze marcou o terceiro aos 92', em posicionamento típico de centroavante. Porém, aos 95', Kownacki, como elemento surpresa, dominou passe aéreo sozinho por trás da zaga, matou na coxa e diminuiu. O 3 a 2 fez o F95 se lançar ao ataque nos instantes finais. Até o goleiro foi à área em dois cruzamentos derradeiros. A torcida do BVB estava agoniada, mas o pior não aconteceu e o título da Bundesliga será decidido na última rodada.

FULL TIME | Three points!! 💛



A picture perfect end to Christian Pulisic's final home match!#BVBF95 3-2 pic.twitter.com/GY17ioNMhJ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 11, 2019

Decisão para a última rodada

Agora, na próxima e última rodada, o Borussia Dortmund visita seu xará Mönchengladbach. Só um novo triunfo pode dar o título aos aurinegros, desde que o Bayern de Munique perca, na Baviera, para o Eintracht Frankfurt. O Fortuna só cumpre tabela contra o rebaixado Hannover. Lembrando que todos os jogos da última rodada serão disputados a partir das 10h30 do próximo sábado (18).