Liverpool goleia Genk, mas permanece em segundo no Grupo E da Champions League

Jogando fora de casa, o Liverpool não tomou conhecimento e goleou o Genk por 4 a 1, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. Os gols dos Reds foram marcados por Chamberlain (duas vezes), Mané e Salah; enquanto Odey descontou para os mandantes.

O Jogo

O Liverpool começou o jogo a todo vapor e abriu o placar logo aos 2' minutos Chamberlain, que após receber passe do brasileiro Fabinho, bateu cruzado e rasteiro para marcar o seu primeiro gol na partida. Na segunda etapa, coube a Chamberlain ampliar o placar para os Reds com um golaço logo aos 57', quando Firmino dominou ajeitou para o inglês bater de três dedos de fora da área, mandar a bola no travessão e ver a redonda morrer no fundo das redes.

A partida se caminhava para uma goleada e Mané aproveitou para marcar o terceiro gol do jogo aos 77'. Depois de receber bom passe de Salah, que retornava ao time após lesão, o senegalês apenas tocou por cima na saída do goleiro. Coube a Mané retribuir a gentileza e dessa vez dar a assistência para Salah fazer o quarto gol aos 87', depois de driblar dois adversário e bater na saída do goleirão. O Genk ainda descontou no fim da partida com Odey, mas já era tarde e os Reds garantiram mais três pontos na Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Liverpool permanece na segunda colocação do Grupo E com seis pontos, um atrás do líder Napoli. Já o Genk é o lanterninha da chave com apenas um ponto conquistado, dois atrás do Red Bull Salzburg.