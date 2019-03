Mané brilha, Neuer falha e Liverpool avança para às quartas da Champions

Os classificados para às quartas de final da Champions League agora tem mais um inglês: o Liverpool carimbou o passaporte nesta quarta-feira (13) para a próxima fase e se tornou o quarto da terra da rainha vivo na disputa após vencer por 3 a 1 o Bayern de Munique, na Allianz Arena, pelo confronto de volta das oitavas. Por outro lado, a competição agora não terá mais representantes alemães.

Com dois gols de Sadio Mané, Virgil Van Dijk e gol contra de Joel Matip, a partida foi equilibrada em alguns momentos e contou também com falha do goleiro Manuel Neuer.

Tudo igual

No primeiro tempo, equipes equilibradas. O time da casa dominou, teve a maior posse de bola e foi para cima. Aos 13 minutos, o capitão da equipe inglesa, Jordan Henderson, precisou ser substituído por Fabinho devido a uma lesão. A vantagem veio logo aos 26', com grande jogada de Mané, ao receber lançamento feito por Virgil Van Dijk, ele driblou o goleiro bávaro Manuel Neuer, deixando-o perdido e finalizando para as redes com classe. Porém, a resposta veio em seguida, aos 39', após Gnabry receber passe na direita e cruzar para o atacante Lewandowski na área, e o zagueiro camaronês Matip chegar primeiro que o polonês, marcando contra os próprios Reds, deixando tudo igual.

Liverpool classificado

Já na segunda etapa, os bávaros buscaram a virada a todo custo, mas sem sucesso nas finalizações. Já os reds tiveram chances com forte chute de Salah. Aos 23', após cobrança de escanteio de Milner, o zagueiro Van Dijk subiu e cabeceou, deixando a defesa alemã para trás, e marcando a virada de 2 a 1. Com o gol, o time ascendeu, tentou ampliar e dominou a metade da segunda etapa. Aos 38', Mané aumentou a vantagem após Sané 'levantar' a bola na área, deixando no jeito para o jogador senegalês. Com 3 a 1, o final de jogo ainda foi dos visitantes, que pressionaram e deixaram os alemães sem reação.

O sorteio para os confrontos da próxima fase da Champions League serão realizados nesta sexta-feira (15). Os outros classificados são Barcelona, Juventus, Manchester City, Manchester United, Porto, Ajax e Tottenham.