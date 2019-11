Hazard desencanta, e Borussia Dortmund tira invencibilidade do Wolfsburg na Bundesliga

O Borussia Dortmund venceu o Wolfsburg por 3 a 0 no Signal Iduna Park. A vitória encerrou uma invencibilidade de 10 partidas de Bundesliga dos Lobos — contando a última rodada da temporada passada. A invencibilidade adquirida só havia acontecido nas temporadas 2008-09 e 2014-15, onde se tornou campeão e vice-campeão, respectivamente, da competição.

Thorgan Hazard foi quem roubou a cena, marcando seu primeiro gol pelos Aurinegros, e dando assistência para o de Raphael Guerreiro; o terceiro feito foi de Mario Gotze.

Partida marcada por duas etapas distintas — movimentada, apenas na segunda etapa.

Sem emoção

De mais diferente no primeiro tempo apenas a troca de árbitro aos 27 minutos. Em etapa sonolenta e de poucas emoções, a melhor oportunidade aconteceu com Nmecha, aos 21’, quando carregou pela direita e deu um toque por cima de Hitz, indo na trave.

O Borussia nada apresentou perigo: obteve finalizações com Hakimi aos 35’, em cobrança de falta por cima do gol, e com Weigl (42’), praticamente escorando para o goleiro. Os Lobos, por sua vez, chegaram, novamente, a assustar, em uma jogada da dupla de zagueiros, quando Brooks encostou de cabeça e Bruma perdeu ótima oportunidade em lance de escanteio, já nos acréscimos (49’).

Thorgan Hazard rouba a cena

Não demorou muito para a etapa dar indícios de que seria distinta à anterior: já aos 52’, Hazard recebeu assistência de Hakimi e realizou finalização precisa, abrindo o placar e marcando seu primeiro gol pelos Aurinegros.

O Dortmund imprimiu um forte ritmo de jogo que se arrastou por todo o segundo tempo. Nos cinco minutos seguintes ao primeiro gol, Raphael Guerreiro chutou cruzado e fez o segundo do duelo, em uma assistência do belga, dono do primeiro feito.

O Wolfsburg obrigou Hitz a trabalhar apenas em uma ocasião, quando o brasileiro João Victor ficou sozinho frente ao goleiro e tentou dar um toquinho para tirar do arqueiro, mas foi realizado a defesa.

Após esse momento peculiar, os Aurinegros retomaram a pressão e tentaram mais duas vezes com Hazard, com 79’ e 86’, mas o terceiro sairia dos pés de Mario Gotze — que havia entrado no lugar de Reus, lesionado. Após toque no braço de Bruma, o camisa 10 bateu penalidade no canto direito de Pervan, que saiu na foto.

Agenda das equipes

Agora, as equipes voltam as atenções para os torneios internacionais: Borussia Dortmund tem compromisso pela Champions, diante da Inter de Milão, na próxima terça-feira (05), enquanto o Wolfsburg enfrenta o Gent na quinta (07), pela Liga Europa.