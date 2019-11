Com um a menos no segundo tempo, Dortmund segura Hertha e vence em Berlim

Após vir de partidas sem triunfar e 10 gols tomados, o Borussia Dortmund reencontrou o caminho das vitórias ganhando do Hertha Berlin por 2 a 1 fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Alemão.

Todos os gols da partida ocorreram na primeira etapa. Sancho e Hazard marcaram para os Aurinegros, enquanto Darida descontou para o time da capital alemã. Jogo ainda contou com expulsão de Mats Hummels no final da etapa inicial.

Jogo também marcou a estreia de Jürgen Klinsmann (Foto: Reprodução/Bundesliga)

Borussia relâmpago

A primeira metade da etapa inicial foi de ótimo futebol do Borussia Dortmund, usufruindo da velocidade de seus avançados. Foi então quando os Aurinegros fizeram dois gols num espaço de tempo de 2 minutos: na primeira chance real, aos 14’, Brandt enfia ótima bola para Sancho na esquerda, que abre o placar finalizando no canto.

Não deu tempo nem de comemorar e, com 16’, chegaram novamente. Em velocidade, Hakimi partiu pela direita e achou Hazard no meio. O belga concretizou de primeira e fez o segundo.

O gol de Hazard (Foto: Reprodução/BVB)

O Hertha, então, passa a gostar mais do jogo e aproveitava de erros dos defensores do adversário. A grande chance veio com Lukebakio em linda jogada individual pela direita, colocando Zagadou para dançar e chutando para ótima defesa do Burki.

Aos 34’, o time berlinense diminuiu, depois que Darida chutou cerca da grande área e desviou no marcador, matando o goleiro. O primeiro tempo ainda contou com a expulsão de Hummels nos minutos finais, quando recebeu segundo cartão amarelo após impedir rápido contragolpe de Selkie.

Hertha sem efetividade

No terceiro minuto de jogo, o Hertha Berlin deu indícios da postura que assumiria com a expulsão de Mats e, com auxílio do VAR, teve gol de Selkie invalidado, já que, no momento do passe, atacante estava a frente. O cenário foi de um Borussia encolhido e o Hertha pressionando todo o momento, no entanto, com dificuldades de criar chances claras.

Os lances que mais assustaram os Aurinegros ocorreram depois dos 90’: primeiro quando Kalou disputou com seu adversário dentro da pequena área e cabeceou para fora, e depois quando Zagadou salvou praticamente em cima da linha, ficando por isso mesmo e terminando em 2 a 1.

Próximos jogos

Agora, o Hertha Berlin joga contra o Eintracht Frankfurt, pela 14ª rodada da Bundesliga, no dia 6. O Borussia Dortmund enfrentará o Fortuna no dia seguinte (7), também pela Bundesliga.