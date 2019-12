Com dois de Alario, Leverkusen vence Schalke 04 e alcança o sexto lugar da Bundesliga

O Bayer Leverkusen venceu o Schalke 04 por 2 a 1 em casa, na BayArena, neste sábado (07), pela 14ª rodada da Bundesliga. Com dois gols de Lucas Alario, o time vermelho garantiu os três pontos e subiu na tabela do campeonato, ultrapassando o rival Bayern de Munique. Para os visitantes, Benito Raman descontou.

Vantagem dos anfitriões

Foi um primeiro tempo difícil para o Schalke, que precisou segurar a defesa. Os donos da casa pressionaram e conseguiram criar boas chances de ataque. Bellarabi apareceu aos três minutos ao receber ótimo passe do jovem Havertz, mas acabou perdendo o alvo. Do lado dos azuis, Raman aos sete minutos surgiu levando perigo, mas parou no goleiro Lukas Hradecky.

Aos quinze minutos, em cobrança de escanteio por Bailey, o argentino Alario aproveitou a falha do goleiro Nübel e cabeceou para as redes, deixando o Bayer em vantagem por 1 a 0. A torcida da casa comemorou mais um gol, desta vez de Bailey, porém, o impedimento foi marcado.

Jogo quente com vitória do Bayer

Já no início da segunda etapa, Oczipka encontrou Benito Raman próximo da área do Leverkusen, conseguindo marcar o gol de empate. O bandeirinha, imediatamente, marcou a posição de impedimento do atacante e o árbitro confirmou o gol anulado. Os visitantes apresentaram uma melhora no desempenho, mas ainda tinham dificuldades em criar chances claras.

Do lado vermelho, Baumgartlinger e Havertz tinham as melhores oportunidades. Com a entrada do jovem francês Diaby, o futebol do Bayer melhorou. O Schalke colocou pressão no adversário, mas isso não foi suficiente para evitar o segundo gol dos anfitriões. Em jogada entre Amiri e Aranguiz, a bola chegou aos pés de Alario que, novamente, marcou. Os azuis reais responderam em seguida, com Raman, mas isso não evitou a derrota. Próximo ao fim da partida, o Leverkusen tentou ampliar, mas não obteve sucesso.

Com o resultado de 2 a 1, o Leverkusen subiu para a sexta posição, com 25 pontos. Com a mesma pontuação, o Schalke se mantém em quarto lugar.

Pela 15ª rodada da Bundesliga, o Bayer visita o Colônia no sábado (14), às 11h30. Já o Schalke 04 recebe o Eintracht Frankfurt no domingo (15), às 14h. Horários de Brasília.