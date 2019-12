Em confronto direto, Schalke empata com Wolfsburg fora de casa e segue no G-5

Em partida sólida, Schalke 04 e Wolfsburg ficaram em 1 a 1 nesta quarta-feira (18), na Volkswagen Arena, pela 16ª rodada da Bundesliga. Com gol de Ozan Kabak, o time visitante saiu na frente. Porém, os anfitriões logo garantiram o empate com Kevin Mbabu na segunda etapa.

A partida ficou marcada por um triste incidente envolvendo um torcedor do Schalke que faleceu à caminho do jogo, próximo ao estádio. Ambos os clubes lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

Primeiro tempo simples

O time dos mineradores entrou em campo com uma formação diferente. Benito Raman, titular nos últimos jogos, estava no banco e Burgstaller foi cotado no time principal. O goleiro Schubert também, devido a expulsão de Nubel na partida contra o Frankfurt. Com o apito inicial, o Wolfsburg aproveitou a vantagem de estar em casa e foi para cima, colocando pressão total na defesa azul. Kevin Mbabu lançou para Wout Weghorst e assustou Schubert, tendo o apoio de Oczipka para evitar o gol. As melhores chances do Schalke saíam de Burgstaller, Fabian Reese, mas sem sucesso.

Enquanto isso, os Lobos seguiam atrapalhando o sistema defensivo azul com lances de Josuha Guilavogui e John Anthony Brooks, exigindo muito trabalho do goleiro rival. Já na metade da etapa, o Wolfsburg dominava, com muita pressão. Maximilian Arnold mandou a bola em belo chute para as redes, mas Schubert estava lá para salvar. Já no final, Serdar arriscou chute que foi em direção à trave direita e o atacante Vitor acumulando duas oportunidades de abrir o placar em favor do time da casa

Segundo tempo de gols

Na volta para o segundo tempo, o Schalke foi melhor e conseguiu sair na frente. Após escanteio cobrado por Caligiuri, o jovem Kabak cabeceou para as redes, primeiramente salvo pelo goleiro Casteels. Porém, o jogador azul aproveitou o rebote e marcou o primeiro gol da partida. A partir daí, o Schalke ganhou força para brigar e levar perigo até a defesa dos rivais. Burgstaller apareceu novamente com chances claras, porém, falhou em todas ao não conseguir completar os cruzamentos.

Lance polêmico envolvendo Schubert e o zagueiro Marcel Tisserand, que pediu a expulsão do goleiro, dividiu opiniões. Após a checagem do VAR, o pedido foi negado. Próximo ao fim da etapa, o Wolfsburg garantiu o empate com Mbabu, deixando tudo igual em 1 a 1.

Com o resultado, o Schalke 04 subiu para quinto lugar, com 29 pontos. Já o Wolfsburg garante a oitava posição, com 24.

Pela 17ª rodada realizada no próximo sábado (21), às 11h30, os Lobos visitam o Bayern de Munique na Allianz Arena. Já os Azuis Reais recebem o Freiburg na Veltins Arena.