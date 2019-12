Sem ressaca: Liverpool goleia Leicester e se isola na liderança da Premier League

Em jogo válido pela 18ª rodada da Premier League, o Liverpool visitou hoje, quinta-feira (26) o Leicester, em duelo dos primeiros colocados, e arrasou o rival por 4 x 0. Não houve ressaca de Natal após o último jogo, que , curiosamente, foi a final do Mundial de Clubes da FIFA, contra o Flamengo.

O time de Jürgen Klopp jogou num ritmo alucinante e praticamente não deu chances ao Vice-líder no duelo de hoje. Em menos de cinco minutos três chances já haviam sido desperdiçadas. Pressionando muito, o Liverpool abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo com Bob Firmino, em cabeçada, após cruzamento de Alexander-Arnold. Os dois foram os destaques na partida.

Os campeões do mundo seguiram perdendo chances e obrigaram o goleiro Schmeichel a trabalhar. O Leicester foi uma mera sombra, sem dar muitas preocupações aos sistema defensivo do Liverpool. Apenas no início do segundo tempo, o time de Vardy e Brendan Rodgers ensaiou uma pressão. Mas ficou nisso.

A partir daí, a partida virou a favor do Liverpool de forma incontestável. Milner ampliou aos 26 minutos de pênalti. Firmino marcou aos 29 após em nova assistência de Arnold. Dominou com categoria cruzamento rasteiro e chutou no ângulo. A goleada ficou completa com o gol de Alexander-Arnold, após suas duas assistências. Aos 33, na entrada da área, acertou chute no canto de Schmeichel e praticamente matou a partida para os Reds.

O Liverpool agora possui 13 pontos na frente do Leicester e espera o jogo do Manchester City, que entra em campo amanhã. Dependendo do resultado, a diferença pode diminuir e a segunda colocação pode mudar de mãos. Entretanto, é bom ressaltar, a diferença de pontos é significativa e o time de Firmino e cia tem um jogo a menos.

O ano até agora é vermelho. Vermelho cor de Liverpool.