Opinião: Copa da Liga deve acabar?

A Copa da Liga Inglesa, atualmente, encontra-se nas quartas de final, mas aparentemente, os fãs de futebol não se importam muito. Restam apenas 8 equipes na competição, nas quais duas delas encontra-se em divisões inferiores distintas. Isso deveria ser motivo de comemoração - tanto pelos amantes de zebras, quanto para os que apreciam -, porém o interesse na competição tem sido limitado.

Constantemente, a Copa da Liga tem sido marginalizada, à medida em que nosso foco na Premier League e em outros campeonatos como a Champions League, se tornam maior e mais abrangente. Um exemplo mais recente é o "boicote" do técnico do Liverpool, Klopp que afirmou dar um W.O. se as datas do confronto frente ao Aston Villa não forem mudadas. O alemão já havia entrado com jogadores reservas na fase passada da competição, em confronto frente ao Arsenal. Esses fatos apenas reforçam o debate sobre o fim da competição, e a impopularidade da mesma.

A Inglaterra e a França são, agora, as únicas das "cinco grandes ligas" - Alemanha, Inglaterra, Itália, França e Espanha - que disputam Copa da Liga. Porém, nos dois países, a proposta de extinguir-lá por completo não foge dos catálogos das federações. A competição merecia mais respeito, pois ainda tem muita para oferecer.

Embora o torneio seja considerado uma preocupação insignificante para os maiores clubes e as outras equipes estejam cada vez mais seguindo o exemplo, ele proporcionou momentos memoráveis de glórias e sucessos inesperados em suas 53 edições. Mesmo visto como uma competição para "descansar" os principais planteis, do que um motivo de empolgação, ela continua surpreendendo com seus variados finalistas.

Desde 2000, 19 equipes diferentes disputaram uma final de Copa da Liga, e mesmo com o domínio recente dos Citizens, ainda tivemos 10 campeões diferentes. Enquanto a considera principal copa do país, a FA Cup, teve apenas 7 campeões diferentes no mesmo período.

Um dos maiores exemplos de superação proporcionada pela Copa da Liga, foi o surpreendente vice-campeonato do Bradford City na temporada 2012/13. Onde, essa equipe, que na época disputava a League Two (quarta divisão), aparentemente destinada a uma eliminação nas fases iniciais, desafiou as probabilidades futebolísticas. Após derrotar o Wigan - que na época disputava a Premier League - nos pênalti fora de casa, os comandados de Phil Parkinson derrotaram o Arsenal diante seus torcedores, também nos pênaltis, e avançando para semifinal onde eliminou o Aston Villa em um agregado de 4 a 3.

Mesmo com a derrota na final por um placar de 5 a 0 frente o Swansea, a denominada "zebra" da copa foi reconhecida pela emoção proporcionada na competição. A exemplo deles, várias equipes das principais ligas da Inglaterra, são capazes de vencer equipes maiores ou melhores, e não devemos privá-los de provar dessa experiência. Por isso a ideia de acabar com a Copa da Liga com a desculpa de que não terá consequências no futebol Inglês é tão errada, e deve ser refutada.

Essa competição proporcionou momentos brilhantes de drama e desafio, sendo uma afloração inesperada e tornando um futebol marcado por interesses de elites e ambições estreitas, em um cenário mais igualitário.