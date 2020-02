Em jogo morno, Schalke 04 e Mainz empatam na Bundesliga

Em partida sem gols, Schalke 04 e Mainz 05 ficaram no empate e acumularam apenas um ponto cada na 22ª rodada da Bundesliga na Coface Arena. Apesar de boas oportunidades para ambos os lados, as equipes não conseguiram garantir a vitória.

No primeiro tempo, os donos da casa foram para cima, enquanto os visitantes não conseguiam mostrar poder ofensivo. Levin Öztunali, Adam Szalai e Leandro Barreiro foram os responsáveis pelas melhores chances, porém, acabaram bloqueados pela defesa azul, destacando boas defesas do goleiro Nübel. O clube azul surgiu apenas na metade da etapa, com Oczipka errando cruzamento para o atacante Raman. O goleiro Zentner também apareceu no jogo. Primeiro, defendeu a cabeçada de Nastasic e depois o bom chute de Gregoritsch na área.

Já na segunda etapa, o clima parecia diferente para o Schalke. O jovem McKennie assustou a defesa do Mainz após chute em direção ao gol que acabou indo para fora. Nos 15 minutos finais, o time mandante apareceu com Bruma e Quaison atrapalhando os zagueiros do rival. Próximo ao apito final, o time de David Wagner tentou mais uma vez com McKennie, mas não foi necessário para abrir o placar e garantir a vantagem.

Com o resultado, o Schalke 04 ocupa o sexto lugar, com 36 pontos. Já o Mainz 05 segue em décimo quinto, com 22.

Pela 23ª rodada, os azuis recebem o RB Leipzig no sábado (22), às 14h30. Já o time vermelho visita o Wolfsburg no domingo (23), às 14h.