Napoli decide no primeiro tempo contra Spezia e avança às semifinais da Coppa Itália

Pode respirar aliviado, Gennaro Gattuso. Na tarde desta quinta-feira (28), o Napoli recebeu o Spezia em jogo válido pelas quartas de final da Coppa Italia. O comandante do time napolitano não vive em na sua melhor fase e o clube divulgou uma nota nesta quarta-feira (27) que os dirigentes tem total confiança no comandante.

Já o Spezia, depois de ter o jogo das oitavas vencido a Roma por 4 a 2, na prorrogação, tinha uma pontinha de esperança para o time de Vincenzo Italiano.

Porém, não deu para a zebra da competição. O Napoli fez 4 a 0 no primeiro tempo, com Koulibaly, Lozano, Politano e Elmas. No segundo tempo, o Spezie conseguiu diminuir com Gyasi e Acampora, mas não foi suficiente para a vitória.

Domínio

O Napoli fez seu papel e foi muito melhor que a zebra da Coppa Itália, principalmente no primeiro tempo. O time da casa abriu o placar já aos 5 minutos, com Koulibaly. Foi aqui que abriu a porteira: aos 20' Lozano fez o segundo, aos 30' Politano fez o terceiro e aos 40' Elmas marcou o quarto.

Os números do primeiro tempo mostram que o mereceu o resultado do primeiro tempo. Além de 56% de posse de bola, o time de Gattuso acertou seis das 11 finalizações no gol de Krapikas. Por outro lado, o Spezia conseguiu finalizar apenas uma vez e ela foi pra fora.

O segundo tempo foi completamente diferente. O Napoli tirou completamente o pé do acelerador e passou a somente administrar o resultado. Tanto que o Spezia até ensaiou uma recuperação com Gyasi aos 71' e Acampora aos 73', mas a reação não chegou aos pés do que o adversário fez na primeira etapa. A zebra da competição foi eliminada pelo placar de 4 a 2.

Os números da segunda etapa mostram o quanto a segunda etapa foi diferente: do lado napolitano, foram três chutes e dois neles no gol. Já do outro lado, a Spezia finalizou duas vezes e todas elas foram no gol de Ospina.

Próximos jogos

O atual campeão da Coppa Italia vai para a semifinal da competição enfrentando a Atalanta. Do outro lado da competição, Internazionale e Juventus fazem o outro encontro. Os jogos acontecerão na próxima quarta-feira (3), às 14h.

Antes disso, o Napoli enfrenta o Parma no domingo (31) às 14h em jogo válido pela Serie A. Mais cedo, às 8h30, o Spezia enfrenta a Udinese em casa.