De virada, Atalanta supera Lazio e avança às semifinais da Coppa Italia

Na tarde dessa quarta-feira (27), a Atalanta recebeu a Lazio pelas quartas de final da Coppa Italia, em mata-mata de jogo único, e saiu com a vitória e classificação, vencendo por 3 a 2, com gols marcados por Djimsiti, Malinovskiy e Aleksei Miranchuk pelo lado da equipe de Gasperini e gols de Muriqi e Acerbi pela equipe de Simone Inzaghi.

Os nerazzurri abriram o placar logo aos sete minutos, com Djimsiti, que aproveitou rebote de Pep Reina e estufou a rede. No entanto, a equipe biancocelesti conseguiu a virada, aos 17’ com Vedat Muriqi e aos 34’ com Francesco Acerbi.

Poucos minutos depois, aos 37’, Malinovskiy deixou tudo igual, após bela jogada de Luis Muriel. As equipes foram para o vestiário com o empate no placar.

Na segunda etapa, logo aos 53’, o defensor Palomino, da Atalanta, recebeu o cartão vermelho, deixando a equipe com dez jogadores em campo.

Mesmo com um a menos, a Atalanta cresceu no jogo e conseguiu a virada com Aleksei Miranchuk, após passe de Romero.

Os bergamascos seguraram a vantagem e deixaram o gramado com a vaga para as semifinais da taça, onde enfrentarão o vencedor do confronto entre Napoli e Spezia.