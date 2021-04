É campeão! Juventus bate Napoli no segundo tempo e fatura título da Supercoppa 2020

Nesta quarta-feira (20), Juventus e Napoli protagonizaram mais um confronto decisivo na Supercoppa, sendo o quarto entre os times, que se enfrentaram no Mapei Stadium, em Sassuolo/ITA. A equipe de Andrea Pirlo levou a melhor sobre os comandados de Gennaro Gattuso e venceu por 2 a 0, com gols marcados por Cristiano Ronaldo e Morata.

Distribuição tática

O treinador Andrea Pirlo não fugiu do tradicional 4-4-2 para escalar a Juventus: Szczesny no gol, Bonucci e Chiellini na defesa, Cuadrado e Danilo nas laterais. O meio-campo foi movimentado por McKennie, Arthur, Bentancur e Chiesa, enquanto a dupla de ataque foi formada por Kulusevski e Cristiano Ronaldo.

Por outro lado, o técnico Gennaro Gattuso usou o 4-2-3-1 para mandar o Napoli a campo: Ospina no gol, Manolas e Koulibaly na defesa, Di Lorenzo e Rui nas laterais. No meio, Demme e Bakayoko auxiliaram na marcação, enquanto Lozano, Zielinski e Insigne jogaram mais avançados. Petagna foi o único jogador de ataque.

Juventus comanda partida durante os 90 minutos, mas decide somente na segunda etapa

Ao todo, a Juventus comandou a partida e mostrou superioridade nos dois tempos. Na primeira etapa, registrou 57% de posse de bola, enquanto no segundo tempo conseguiu 55%. O Napoli, por outro lado, não teve domínio em campo, mas tentou deixar o confronto disputado contra a rival.

O time bianconero, contudo, somente conseguiu levar perigo na etapa final, melhorando o desempenho nas finalizações, sendo sete no geral e três no alvo. No tempo anterior, pouco ameaçou o goleiro Ospina. A mudança para postura mais agressiva ajudou no surgimento dos gols no segundo tempo.

Aos 64, em cobrança de escanteio, a bola foi lançada na área e sobrou para o português Cristiano Ronaldo bater rapidamente ao fundo das redes, sem possibilidade de defesa para o arqueiro adversário. A pequena vantagem ficou em risco com pênalti de McKennie em Mertens, mas Insigne, na marca da cal, desperdiçou a oportunidade do empate aos 80.

Nos acréscimos, o espanhol Morata, que entrou na vaga do apagado Kulusevski, marcou o segundo gol aos 95 e decretou o importante triunfo. Sendo assim, a boa atuação coroou a Juventus ao nono título de Supercoppa.

Próximos compromissos

Após a Supercoppa, as equipes terão novos compromissos no domingo (24), pela 19ª rodada da Serie A: a Juventus recebe o Bologna, às 8h30, enquanto o Napoli visita o Hellas Verona, às 11h.