Com show de Zapata e Pessina, Atalanta vence Napoli e vai à final da Coppa Italia

Teremos Atalanta e Juventus na final da Coppa Italia! Em jogo válido pela semifinal da Coppa Italia, a Atalanta recebeu o Napoli em Bérgamo na tarde desta quarta-feira (10). Como o primeiro jogo, no Stadio Diego Armando Maradona terminou em 0 a 0, o jogo seria decidido hoje.

Com uma grande atuação coletiva Atalanta conseguiu vencer o duelo por 3 a 1, com gols de Zapata e Pessina, que fez dois. O gol de honra dos napolitanos foi de Lozano.

Distribuição tática

Gian Pero Gasperini trouxe uma Atalanta em um 3-4-1-2. Com Gollini no gol, Palomino, Rafael Tolói e Djimsiti faziam parte da defesa. No meio campo, Freuler e De Roon jogavam centralizados enquanto Gosens e Sutalo ajudavam nos lados de campo. Mais avançado, Pessina fazia a ligação com os atacantes Zapata e Luiz Muriel.

Ja Gennaro Gattuso trouxe um Napoli em um 4-3-3. Com Ospina no gol, Rrahmani e Maksimovic formavam a dupla de zaga enquanto Di Lorenzo e Hysaj fechavam as laterais. No meio campo, Zielinski, Bakayoko e Elmas criavam as jogadas de ataque para Lozano, Insigne e Oshimen.

Atalanta conta com show de Pessina e Zapata e está na final da Coppa Italia

Atalanta e Napoli chegaram a Bérgamo com nada definido. Como o primeiro jogo terminou em 0 a 0, tudo teria que ser definido nos 90 minutos, sem contar com prorrogações. No caso dos visitantes, a classificação poderia custar o emprego de Gennaro Gattuso, já que o time não vem em uma fase tão boa assim.

Falando do jogo, o sonho das duas equipes seria decidir o jogo nos primeiros minutos e só administrar o jogo. Quem conseguiu isso foi o time de Gasperini: aos 10 minutos, Zapata abriu o placar, com assistência de Marten de Roon. Seis minutos depois, aos 16', foi a vez do colombiano virar garçom e servir Matteo Pessina.

Os números do primeiro tempo mostram que os dois gols fizeram muita diferença no desenrolar da partida: enquanto a Atalanta finalizou oito vezes, o Napoli chutou três vezes. Apesar do alto número de finalizações, os donos da casa acertaram somente duas vezes o gol de Ospina. Do outro lado, o Napoli não acertou nenhuma vez o gol de Gollini.

O jogo no segundo tempo foi muito mais equilibrado. O Napoli acordou para o jogo e até conseguiu dar um gás e um pouco de esperança quando Hirving Lozano diminuiu a vantagem aos 53'. Mas, além do time não conseguir empatar o jogo, ainda tomou mais um gol aos 78' de Pessina, com mais uma assistência de Zapata.

Os números mostram que o jogo foi muito mais equilibrado na segunda etapa. Mesmo conseguindo chutar mais, com 11 finalizações, a Atalanta acertou cinco no gol de Ospina. O Napoli também melhorou bastante no segundo tempo: dos nove chutes, também acertou cinco no gol de Gollini.

Sequência da competição

A Atalanta vai a sua segunda final em três anos, já que em 2018/19 os Nerazzurri perderam na final para a Lazio no Estádio Olímpico de Roma. A grande final será no dia 19 de maio contra a Juventus no San Siro.