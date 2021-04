Antonio Conte lamenta desclassificação da Inter de Milão na Coppa Italia: "Pagamos o preço por erros no primeiro jogo"

Mais uma vez, a Inter deu adeus à Coppa Italia. A Inter de Milão empatou o segundo jogo da semifinal com a Juventus em 0 a 0 no Allianz Stadium nesta terça-feira (09). Como o primeiro jogo terminou 2 a 1 para o time de Andrea Pirlo, o time de Turim ficou com a vaga na final.

Na entrevista coletiva, o técnico Antonio Conte disse que o que faltou na Inter foi acertar um número maior de chances nos 180 minutos.

"Acho que vimos dois times que lutaram até o final, mas infelizmente pagamos o preço por dar gols pra eles no primeiro jogo. Queríamos fazer o gol imediatamente porque sabíamos que poderia causar problemas do outro lado . Tentamos virar o jogo esta noite, mas não fomos capazes. Temos que aprender com os próprios erros", lamentou Conte.

No jogo, foram 21 chutes para os nerazzurris, mas apenas três foram em direção ao gol de Buffon. Perguntado se a fase de Lukaku sofre influência do que aconteceu no Derby de Milão com Ibrahimovic, Conte diz que jogadores podem ter momentos que não estão completamente em forma.

"Não podemos esquecer que estávamos envolvidos nesta tarde em um jogo difícil com um adversário como a Juventus, que tem jogadores excelentes. Ele não esteve em seu melhor no último jogo, mas deu tudo de si hoje", defendeu o técnico.

Sobre o objetivo da temporada, Conte admite que poderia ser melhor: "Gostaríamos de ir melhor na Champions League e fomos eliminados na semi-final da Coppa Italia pelo segundo ano consecutivo. Continuaremos trabalhando para estar onde gostaríamos de estar, mas não estamos lá ainda. O importante é que a Inter ganhou a credibilidade de volta e tenha despertado medo em seus adversários".

Voltando de lesão, Stefano Sensi entrou no segundo tempo no lugar de Eriksen. Sobre a volta, Conte disse que o jogador precisa ganhar sua confiança de volta: "Infelizmente, ele teve um péssimo ano com muita má sorte. Estou tentando ajudá-lo a recuperar com sua confiança dentro e fora do campo, porque é normal perder um pouco quando coisas assim acontecem".

Perguntado se ele esperava mais de Christian Eriksen, Conte diz que acha que o jogador fez a parte dele.

"Queríamos ter dois marcadores com ele e o Brozovic, e gerenciamos causar problemas para a Juventus a este respeito porque levamos o jogo para eles. Estou satisfeito com o que ele mostrou", concluiu.