Em grande atuação de Meret, Napoli vence Juventus na Serie A 

Por essa nem Gennaro Gattuso esperava. Na tarde deste sábado (13), o Napoli recebeu a Juventus em jogo válido pela 22ª rodada da Serie A do Calcio. Enquanto os napolitanos precisavam da vitória para melhorar sua situação, o time de Andrea Pirlo precisava da vitória para encostar na vice-líder Inter de Milão.

O jogo tinha tudo a favor para a vitória da Juve, até após a classificação nos bianconeris pra final da Coppa Italia no final de semana. Porém, mesmo com todo o domínio e as tentativas dos visitantes, os três pontos acabaram ficando em Nápoles, com a vitória do time da casa por 1 a 0 . O único gol da partida saiu dos pés de Insigne.

Juventus esbarra em Meret e perde invencibilidade de sete jogos

Enquanto o Napoli vinha de duas derrotas seguidas, desclassificação na Coppa Italia e com Gennaro Gattuso por um fio, a Juventus vinha para o clássico com a sequência de 7 vitórias sem perder, incluindo o empate contra a Inter na terça-feira. Pra piorar a situação dos donos da casa, Ospina se lesionou no aquecimento e quem teve que entrar foi o reserva Alex Meret.

Aos 30' do primeiro tempo saiu o único gol do jogo: Chiellini cometeu pênalti em Rrahamani e Insigne converteu a cobrança.

Apesar do gol, os números do primeiro tempo mostram o jogo era bem equilibrado até ali. Além do equilíbrio na posse de bola, o time de Gattuso acertou uma das seis finalizações no gol de Szczesny. Por outro lado, a Juve finalizaou duas vezes no gol de Meret.

O segundo tempo foi completamente diferente do primeiro. A Juve se viu obrigada a sair pra jogo para buscar o empate. Só para ter uma ideia, foram 18 chutes dos bianconeris só na segunda etapa. Porém, Moret conseguiu defender as cinco que foram no gol. 10 delas foram direto pra fora e três foram travadas pela defesa.

Com a pressão do adversário, o Napoli não conseguiu nem respirar na segunda etapa. Tanto que os 34% de posse de bola só trouxe um chute, que acabou sendo travado antes que chegasse no gol. Mesmo assim, com o gol e a bela atuação de Maret, os napolitanos saíram com os três pontos importantes para a reabilitação do time.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, muita coisa muda no G-4 da Serie A. A Juve permanece na terceira colocação, com 42 pontos. Já o Napoli chegou a 40 pontos, alcançando a quarta colocação.

A próxima rodada da Serie A do Calcio começa no próximo final de semana. No domingo (21), o Napoli visita a Atalanta às 14h. Já na segunda (22), às 16h45, a Juventus enfrenta o Crotone no Allianz Stadium. Mas antes da rodada no Campeonato Italiano, os dois times tem jogos no meio de semana.

Na quarta-feira (17), a Juventus faz o primeiro jogo das oitavas de final da UEFA Champions League contra o Porto fora de casa. Também fora de casa, na quinta-feira (18), o Napoli visita o Granada pela Europa League.