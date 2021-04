Imparável, Manchester City goleia Wolverhampton e dispara no topo da Premier League

O que eles querem é distanciamento social! Na tarde desta terça-feira (2), em jogo adiantado válido pela 29ª rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Wolverhampton no Etihad Stadium e venceu por 4 a 1.

O Manchester City, mais uma vez, dominou os 90 minutos de jogo e abriu o placar com um gol contra de Dendoncker. Os Wolves até conseguiram arrancar um empate com Coady, mas isso só fez o City acordar para o jogo. Mahrez e Gabriel Jesus, que marcou dois, decretaram a vitória para os donos da casa.

Distribuição tática

Pep Guardiola trouxe um City em um 4-3-3. Com Ederson no gol, Rúbem Diaz e Laporte formaram a zaga enquanto Cancelo e Walker nas laterais. No meio campo, De Bruyne e Bernardo Silva ficavam nos lados do campo, apoiando na defesa, enquanto Rodri aparecia mais centralizado. O trio de ataque foi formado por Gabriel Jesus, Sterling e Mahrez.

Já Nuno Espírito Santo levou um Wolverhampton um pouco modificado, escalado em um 3-4-2-1 para o Etihad Stadium. Com Rui Patrício no gol, a defesa foi formada por Coady, Dendoncker e Saïss. Em um meio campo mais retraído, Hoever, Rúben Neves, João Moutinho e Jonny Otto criavam as jogadas para que Semedo e Pedro Neto ajudassem Adama Traoré no ataque.

Manchester City vence 21º jogo seguido e arranca na liderança da Premier League

Com 12 pontos de distância para o vice-líder, os citizens vieram para o jogo procurando os três pontos para abrir ainda mais a diferença. Já os Wolves viajaram a Manchester para melhorar sua situação na tabela e tentar acabar com a sequência de 20 vitórias seguidas dos donos da casa - contando com todas as competições.

O primeiro tempo foi completamente dominado pelo City. Os donos da casa abriram o placar aos 15 minutos, após Dendoncker empurrar a bola pro fundo do próprio gol. Já aos 45', Laporte chegou a ampliar o placar, mas o juiz anulou o gol por impedimento.

Os números do primeiro tempo mostram que o domínio do City foi tão pleno que os Wolves nem chegaram ao gol de Ederson. Enquanto os donos da casa acertaram dois dos oito chutes no gol de Rui Patrício, o time de Nuno Espírito Santo não finalizou nenhuma vez na primeira etapa.

O segundo tempo trouxe dois momentos completamente diferentes. Os visitantes conseguiram melhorar nos primeiros minutos, chegando a empatar o jogo aos 61, com Coady. Apesar da grande pressão, os Wolves conseguiram segurar o empate até os 80' quando Gabriel Jesus deixou os citizens mais uma vez na frente. Com o gol de Jesus, o time de Guardiola recuperou a confiança que faltava para a goleada acontecer. Aos 90, Riyad Mahrez ampliou o placar e aos 93, no último lance do jogo, Gabriel Jesus decretou a goleada.

Os números do segundo tempo mostram uma melhora das duas equipes. Enquanto os visitantes um dos seis chutes no gol de Ederson, os líderes do campeonato acertaram oito dos 14 chutes no gol de Rui Patrício.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o City aparece no topo da tabela com 65 pontos, 15 a mais que o vice-líder Manchester United. Já o Wolverhampton permanece na segunda parte da tabela, em 12º com 34 pontos.

A próxima rodada da Premier League no próximo final de semana. No sábado (06), às 14h30, o Wolverhampton entra em campo contra o Aston Villa no Villa Park. Já no domingo (07), às 13h30, o City tem o Derby de Manchester pela frente, enfrentando o United em casa.