Arsenal vence Leicester fora de casa e sobe na tabela da Premier League

neste domingo (28), em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League, o Arsenal voltou a vencer o Leicester no King Power Stadium após aquele famoso 5 a 2 na temporada 2015/16 - onde o Leicester terminou campeão. Inclusive, Mikel Arteta estava em campo em grande parte do jogo.

Falando do jogo, os donos da casa saíram na frente com o gol de Tielemans, mas David Luiz, Lacazatte e Pépé viraram o jogo para os visitantes e garantiram a segunda vitória seguida para o Arsenal.

Distribuição tática

Brendan Rodgers trouxe um Leicester em um 4-4-2. Com Schmeichel no gol, Soyuncü e Evans formaram a zaga enquanto Castagne e Luke Thomas nas laterais. No meio campo, Barnes e Ricardo Pereira ficavam nos lados do campo, apoiando na defesa, enquanto Tielemans e Ndidi mais centralizados. A dupla de ataque foi formado por Jamie Vardy e Iheanacho.

Já Mikel Arteta levou um Arsenal em um 4-2-3-1 para o King Power Stadium. Com Leno no gol, a defesa foi formada por David Luiz e Pablo Mari e Tierney e Cédric Soarez nas laterais. Na volância, Elneny e Xhaka voltavam pra ajudar na defesa enquanto Willian, Smith Rowe e Pépé faziam o meio-campo. Lá na frente, o homem de referência era Lacazette.

Arsenal ganha posições na tabela

A temporada do Arsenal não é das melhores, mas o momento é favorável. Após perder para o Manchester City na rodada passada, o time de Mikel Arteta conseguiu uma classificação milagrosa para as oitavas de final da Europa League no meio de semana. Do outro lado, um Leicester que faz uma temporada boa e não vive um momento bom. Apesar de vencer o Aston Villa fora de casa na rodada 25, o time de Brendan Rodgers não conseguiu a classificação na Europa League e foi eliminado pelo Slavia Praga.

O jogo começou bem movimentado. Aos seis, Tielemans já abria o placar. Aos 14, o árbitro anulou um pênalti sofrido por Pépé, porém ele não foi necessário. Aos 39, David Luiz empatou o jogo com assistência de Willian e aos 45, Pépé sofreu mais um pênalti, dessa vez confirmado. Lacazette converteu e deu a vitória parcial para os gunners.

Os números do primeiro tempo mostram que, apesar do Arsenal ter mais posse de bola e finalizar mais, o Leicester era mais perigoso quando chegava. Enquanto os donos da casa acertaram todos os três chutes no gol de Leno, os gunners acertaram duas das cinco finalizações no gol de Schmeichel.

O segundo tempo trouxe o decreto da derrota para o Leicester. Além de não acertar nenhum dos cinco chutes no gol de Leno, Barnes e Jonny Evans tiveram que ser substituídos por conta de lesão. Pra quem já tinha seis peças de fora justamente no Departamento Médico, faz falta. Do outro lado, o Arsenal aproveitou as fragilidades de seu adversário e ampliou o placar para 3 a 1 com Pépé aos 52'.

Os números do segundo tempo mostram que o Arsenal, apesar de ter menos posse de bola (46%), o time de Arteta foi melhor no segundo tempo. Apesar de acertar apenas duas das sete bolas no gol do adversário, foi o suficiente para garantir a 11ª vitória no campeonato.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória do Arsenal, os Gunners ultrapassam o Leeds, que perdeu na rodada, e vão para a 10ª colocação, com 37 pontos. Já o Leicester permanece em 3º, com 49, e fica a 13 pontos do líder Manchester City.

A próxima rodada da Premier League no próximo final de semana. No sábado (06), às 9h30, o Arsenal entra em campo contra o Burnley fora de tarde e mais tarde, às 17h, o Leicester visita o Brighton. Porém, antes do jogo no fim de semana, os Foxes tem um jogo adiantado da rodada 29 na quarta-feira (03), quando visita o Burnley. Isso acontece por conta das quartas de final da FA Cup contra o Manchester United que acontece dia 21.