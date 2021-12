Fora de casa, Lecce surpreende Spezia e garante classificação às oitavas de final

Oito times jogam as oitavas de final da Coppa Italia 2021-22. Sete delas serão da Serie A Campeonato Italiano. Quem furou o domínio da primeira divisão nacional foi o Lecce. Nesta quinta-feira (16), em pleno Estádio Alberto Picco, em La Spezia/ITA, a equipe venceu o Spezia por 2 a 0.

No 3-5-1-1 de Thiago Motta, os Aquilotti tiveram mais posse de bola (55%) e acertaram mais finalizações: quatro a três. No 4-3-3 de Marco Baroni, os Lupi chutaram mais em direção ao gol: 11 a 9.

Surpresa vinda do Sul

Logo aos 14 minutos, a primeira boa chance da partida: aproveitando cobrança de escanteio, David Strelec, do Spezia, cabeceou em cima de Marco Bleve, goleiro do Lecce. Aos 27, Listkowski cruzou da direita e Jeroen Zoet impediu o tento dos Giallorossi. Aos 43, Antonio Barreca cruzou da esquerda e Listkowski cabeceou para inaugurar o placar a favor do time da Apúlia.

Aos sete minutos, os Salentini chegaram a dobrar a vantagem com Marco Olivieri, após assistência de Pablo Rodríguez, mas o tento foi invalidado por impedimento. Três minutos depois, os Aquilotti tomaram o segundo tento: Arturo Calabresi recebeu de Rodríguez e finalizou alto, com a bola entrando pouco abaixo do travessão.

Precisando do resultado, o clube da Ligúria se lançou ao ataque. Aos 19, Salvador Ferrer cruzou da direita e Strelec cabeceou à esquerda da meta do Lecce.

Próximos jogos

Nas oitavas de final da Coppa Italia, o Lecce vai enfrentar a Roma no Estádio Olímpico, em Roma/ITA, em dia e horário ainda a serem definidos. Os dois times irão entrar em campo novamente nesse fim de semana. O Spezia vai buscar a recuperação na Serie A diante do Empoli às 11 da manhã do próximo domingo (19), no Estádio Alberto Picco, em La Spezia/ITA. Por sua vez, o Lecce irá receber o Vicenza pela Serie B do calcio às 16h30 da próxima segunda-feira (20) no Estádio Via del Mare, em Lecce/ITA.