Courtois pega pênalti, Bélgica vence Canadá no sufoco e lidera grupo F da Copa

A Bélgica passou sufoco, mas superou o Canadá por 1 a 0 na primeira rodada da Copa do Mundo na tarde desta quarta-feira (23). A partida aconteceu no Ahmad bin Ali Stadium, em Al Rayyan, no Catar, e o gol foi marcado por Batshuayi. Os canadenses dominaram grande parte da partida, porém os belgas conseguiram vencer em um belo lançamento de Alderweireld para o atacante do Fenerbahçe marcar o gol.

As duas seleções estão no grupo F do torneio, junto de Croácia e Marrocos, que empataram na manhã desta quarta, em 0 a 0. Essa foi a primeira vez que as seleções se enfrentaram em Copas do Mundo. Porém, não foi o primeiro duelo entre Bélgica e Canadá. Eles se enfrentaram em um amistoso em 1989, no qual os belgas venceram por 2 a 0.

O Canadá volta a disputar uma Copa do Mundo após 36 anos da única participação que teve. Já a Bélgica vem da sua melhor classificação na história do torneio. Em 2018 ficou com o terceiro lugar após vencer a Inglaterra na disputa.

Canadá domina início da partida

Grande parte do primeiro tempo foi, surpreendentemente, dominado pelos canadenses. Logo aos 7, após escanteio, Buchanan chutou, mas desviou na mão de Carrasco. O VAR foi acionado e o árbitro Janny Sikazwe assinalou o pênalti. Estrela da seleção, Alphonso Davies teve a chance de marcar o primeiro gol canadense na história das Copas, mas Courtois defendeu. Esse foi o oitavo pênalti cobrado na Copa do Catar e o segundo defendido. O outro foi defendido por Ochoa, do México, contra a Polônia, na batida de Lewandowski.

Em 30 minutos de jogo, o Canadá já havia chutado 11 vezes e os belgas apenas duas. Porém, a maioria das finalizações foram bloqueadas. Além do pênalti, Courtois fez somente mais duas defesas.

Arbitragem contestada e gol belga

Aos 13, o auxiliar marcou impedimento do atacante canadense David erradamente após o belga Hazard dar o passe para trás. O atacante ainda foi derrubado por Vertonghen dentro da área. Já aos 37, Laryea caiu dentro da área após disputa com Witsel. O VAR analisou o lance e deixou seguir.

Mesmo sem brilho e sofrendo para criar, a Bélgica conseguiu o gol. Após belo lançamento de Alderweireld, aos 43, Batshuayi chutou forte de dentro da área e abriu o placar para os Red Devils.

Bélgica segura vantagem

A segunda etapa foi de bastante ataques das duas seleções, porém, nenhum lance levou grande perigo para os goleiros. O Canadá chutou mais de 20 vezes na partida e a Bélgica somente nove. As duas seleções acertaram somente três finalizações no alvo.

Próximos compromissos

A Bélgica enfrenta o Marrocos, no domingo (27), às 10h, pela segunda rodada do Grupo F da competição. Também no domingo, às 13h, o Canadá enfrenta a Croácia. Os belgas lideram a chave com três pontos e os canadenses estão em último, ainda sem pontuar.