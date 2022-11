Em busca da classificação antecipada, Holanda e Equador se enfrentam pela Copa do Mundo

Nesta terça-feira (25), começa a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. E pelo Grupo A, as duas seleções que venceram na estreia se enfrentam buscando a classificação antecipada para as oitavas de finais.

Tanto Holanda quanto Equador venceram por 2 a 0 na estreia. Os holandeses derrotaram a seleção de Senegal, enquanto os equatorianos passaram pelos anfitriões, Catar.

O fantasma do quase

A Holanda já bateu na trave da Copa do mundo algumas vezes. Na década de 1970, o time que ficou conhecido como Carrossel Holandês, chegou duas vezes na final, mas perdeu as decisões para Alemanha e Argentina. Em 2010, mais um vice-campeonato, dessa vez para a Espanha.

Na Copa do Brasil, em 2014, a Holanda chegou longe mais uma vez, mas novamente parou na trave. Perdeu nos pênaltis para a Argentina, assim como em 1998 para o Brasil.

Para dar um basta nisso e eliminar o fantasma do quase, a equipe busca ansiosamente por um título. Depois de ter ficado de fora da Copa de 2018 e uma grande reformulação, os holandeses aparecem fortes nessa disputa. Quem sabe não chegou a hora do País Baixo conquistar o seu tão sonhado título.

Depois da vitória na estreia por 2 a 0 contra Senegal, em um jogo franco e bem jogado, a Holanda vai em busca da sua segunda vitória e, quem sabe, da classificação antecipada para as oitavas de finais.

Mesmo com a vitória, o zagueiro Aké, do Manchester City, admitiu não ter feito um bom jogo: "A gente sabia que ia ser difícil, que teríamos que lutar pela vitória. Não jogamos o nosso melhor jogo, sabemos disso. Acho que não criamos muito com a bola".

Provável escalação da Holanda

Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Equador quer entrar para a história

A melhor campanha do Equador em Copas do Mundo foi em 2006, na Copa da Alemanha, quando chegou até as oitavas de finais e foi derrotado pela Inglaterra por 1 a 0.

Agora, os equatorianos querem chegar ainda mais longe. E o primeiro passo já foi dado. Vitória na estreia sobre o Catar, donos da casa, por 2 a 0. Uma vitória sobre a Holanda deixará a seleção equatoriana muito próxima da classificação para as oitavas de finais.

Com campanha surpreendente nas Eliminatórias Sul-Americanas, quando conseguiu a classificação para a Copa com antecedência, o Equador quer surpreender mais uma vez.

O treinador Gustavo Alfaro falou sobre a forma que a sua equipe vai entrar em campo conta a Holanda: “O jogo contra a Holanda nos coloca em uma posição onde temos tudo a ganhar e nada a perder. Vê-se o que vem pela frente. Mas estou muito confiante com o que minha equipe tem mostrado.”

Provável escalação do Equador

Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia (Michael Estrada).

Arbitragem

Mustapha Ghorbal, da Argélia, apita a partida, auxiliado pelos argelinos Mokrane Gourari e Abdelhak Etchali. O hondurenho Said Martinez será o árbitro de vídeo.