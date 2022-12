Argentina deixa fantasma da Arábia Saudita para trás e volta à final da Copa; relembre campanha

Com muita dedicação e entrega, a Argentina chega à mais uma decisão da Copa do Mundo, no Catar. Começando a competição como favorito do grupo C, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia, os hermanos levaram um susto imenso logo na estreia.

Diante da Arábia Saudita, a Argentina, de virada, foi derrotada por 2 a 1 em uma das grandes zebras da história dos Mundiais. A derrota na estreia, porém, não abalou a Albiceleste. Pelo contrário, deu mais gás. Os hermanos venceram de forma até certo ponto dramática o México de Ochoa por 2 a 0 e, repetindo o mesmo placar na sequência, derrotou a Polônia de Lewandowiski. Com isso, terminaram a fase de grupos, com seis pontos e na liderança da chave.

A seleção comandada por Lionel Scaloni e liderada por Lionel Messi chegou ao Catar embalada pela quebra de um jejum de títulos de quase 30 anos, conquistando a Copa América em 2021 e a Finalíssima em 2022, tendo também um desempenho impecável nas eliminatórias para buscar o tricampeonato mundial - foram 17 partidas, com 11 vitórias e seis empates, 27 gols marcados e apenas oito sofridos.

O mata-mata

Com o apoio maciço da torcida albiceleste, a Argentina superou nas oitavas de final a Austrália por 2 a 1, com gols de Messi e Julián Alvárez.

O coração do torcedor argentino, porém, foi testado mesmo nas quartas de final. Os comandados de Scaloni venciam por 2 a 0 a Holanda, com gols de Molina e Messi, de pênalti, mas sofreram o empate no último lance do confronto, levando o jogo para prorrogação. Após igualdade no tempo extra o goleiro Emiliano Martinez brilhou, segurando dois pênaltis dos laranjas e garantindo a dramática vaga às semifinais.

Foto: Divulgação/Argentina

Na semifinal contra a Croácia, seleção que eliminou o também favorito Brasil, os argentinos mostraram sua qualidade e venceram por 3 a 0, com Lionel Messi dando um show, marcando um gol e dando assistência para os outros dois, anotados por Julián Alvárez.

foto: Divulgação/Argentina

Argentina e França decidem neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no horário de Brasília, pelo título da Copa do Mundo no Catar. Em três jogos de Copas do Mundo entre as seleções, foram duas vitórias dos argentinos e uma dos franceses, em 2018, quando os comandados de Didier Deschamps anotaram 4 a 3, nas oitavas de final, antes de rumarem em direção ao título na Rússia.