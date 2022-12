Emocionado antes da final da Copa, Lionel Scaloni pede entrega total para jogadores da Argentina

Na manhã deste sábado (17), o técnico da Argentina, Lionel Scaloni concedeu coletiva antes do duelo contra a França, pela final da Copa do Mundo no Catar. Ele fez suspense sobre a equipe que enfrentará os franceses, mas se emocionou ao falar sobre o apoio da torcida e a conexão entre eles.

"A emoção é parte da nossa cultura, de tudo que se vive na Argentina e nos rodeia. É como vive o nosso povo. Temos a melhor torcida do mundo e estavam precisando de uma alegria. Vemos imagens (do povo comemorando) e é impossível não se emocionar. O futebol é apenas um esporte e, na Argentina, mesmo que seja difícil entender, é mais que um esporte. Que eles tenham podido serem. felizes neste Mundial é algo maravilhoso. Mas a emoção maior é ver a torcida, as pessoas na rua...são coisas que nos emocionam".

"Desde o primeiro dia que assumimos, nossa ideia era de que a seleção argentina era de todos. Então, queríamos dar a oportunidade a qualquer jogador que disfrutasse dessa camisa e nós iríamos decidir se tinham nível para seguir. Fizemos isso nesses quatro anos, adicionamos muitos jogadores e montamos um grupo espetacular, que se mata por essa camisa e, sejam quem jogue, se entrega ao máximo", completou.

Scaloni também deu fim ao rótulo do confronto que seria uma disputa entre Messi e Mbappé, deixando claro que será entre as seleções. "O jogo de amanhã é Argentina contra a França, vai além de Messi e Mbappé".

"Nosso maior triunfo é que todos se sintam parte disso. Isso é essencial. Quando você gosta, as coisas têm um sabor diferente. Temos que aproveitar esses momentos até o jogo começar. Isso tudo vai ficar para a história", completou.

Argentina e França decidem neste domingo (18), às 12h (de Brasília), no horário de Brasília, no Estádio Lusail pelo título da Copa do Mundo no Catar.