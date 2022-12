Argentina se torna única tricampeã da Copa do Mundo; confira lista de campeões atualizada

Com show de Messi e Mbappé, a Copa do Mundo chegou ao fim. Neste domingo (18), a Argentina bateu a França nos pênaltis por 4 a 2, depois de empate em 3 a 3 após a prorrogação e se consagrou tricampeã do Mundial.

Com o título, a Argentina se isolou no ranking com três títulos, se aproximando da Alemanha e Itália e desgrudando da própria França, que continua com dois troféus da Copa do Mundo. Confira a lista atualizada dos maiores campeões do torneio:

Brasil - 5

Apesar de não vencer um título de Copa do Mundo há 20 anos, o Brasil segue sendo o maior campeão do torneio. São cinco títulos. Em 1958, venceu a Suécia. Em 1962, derrotou a Tchecoslováquia.

Após uma competição sem chegar nas finais, o Brasil voltou a ser campeão em 1970, goleando a Itália por 4 a 1 na decisão. A partir disto, a Seleção Brasileira passou 24 anos para reconquistar o título do Mundial. Em 1994, voltou a disputar a decisão contra a Itália, mas dessa vez venceu nos pênaltis.

O último título da Amarelinha aconteceu em 2002, derrotando a Alemanha na final com dois gols do Ronaldo.

Foto: Divulgação/CBF

Alemanha - 4

A Alemanha não vive bom momento em Copas. Caiu na fase de grupos nas últimas duas edições, o que nunca tinha acontecido antes. Mas, os alemães são os segundos no ranking dos maiores vencedores.

O primeiro título da Alemanha ocorreu em 1954, quando venceu a Hungria por 3 a 2 jogando na Suíça. Em 74, jogando diante dos seus torcedores, a equipe venceu a Holanda por 2 a 1 e conquistou o segundo título. Os alemães chegaram na final em três Copas seguidas, 82, 86 e 90 e foi apenas na última que voltou a reconquistar o Mundial, vencendo a Argentina, rival da edição anterior.

No Mundial do Brasil, 24 anos depois, a Alemanha derrotou a Argentina novamente numa final e conquistou o quarto e último título da Copa do Mundo.

Itália - 4

Quatro vezes campeã do mundo, a Itália empilha vexames em Copa do Mundo desde 201, quando na África do Sul, caiu na fase de grupos, assim como no Brasil. Após isso, não se classificou para as últimas duas edições do torneio.

A Azzurra foi a primeira seleção bicampeã do mundo. Em 1934 e 1938, derrotando Tchecoslováquia e Hungria, respectivamente. Após as duas conquistas, um jejum enorme de 44 anos até a terceira conquista. Só em 1982 que a Itália voltou a ser campeã de Copa do Mundo, derrotando a Alemanha na decisão.

Por fim, em 2006, com uma geração talentosa, a equipe italiana derrotou a França do Zidane e Henry na decisão por pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Foto: Divulgação/Itália

Argentina - 3

Os atuais campeões são os únicos no ranking com três títulos. A Argentina conquistou a primeira Copa do Mundo em 1978, quando jogando diante dos seus torcedores, derrotou a Holanda na decisão por 3 a 1, depois de uma prorrogação.

Os Hermanos voltou a conquistar o torneio em 1986, no México. Os argentinos venceram a Alemanha por 3 a 2. Depois disso, foram 36 anos e um vice no meio do caminho, até voltar a levantar a taça novamente, em jogo frenético diante dos franceses neste domingo (18).

Foto: Divulgação/Argentina

França - 2

Os atuais vices só começaram a conquistar o mundo já no fim dos anos 90. Em 1998, jogando diante dos seus torcedores, golearam o Brasil por 3 a 0 com show do Zidane.

20 anos depois, voltou a decisão e derrotou a Croácia por 4 a 2, se tornando bicampeão do torneio. A França poderia se tornar tri neste domingo, mas assim como 2006, perdeu o título nos pênaltis.

Uruguai - 2

A Celeste foi pioneira em títulos da Copa do Mundo. O Uruguai venceu duas vezes, inclusive, a primeira edição em 1938. Depois, derrotou o Brasil dentro de um Maracanã abarrotado de gente para conquistar o bicampeonato contra a Seleção Brasileira em 1950.

Inglaterra - 1

Inventor do futebol, os ingleses detém apenas um título da Copa do Mundo, onde foi conquistada em 1966, contra a Alemanha, jogando diante dos seus torcedores. Até hoje, a Inglaterra só disputou uma final de Mundial.

Espanha - 1

A Seleção Espanhola foi a última equipe que conquistou uma Copa do Mundo que levou de forma inédita. A Espanha derrotou a Holanda por 1 a 0 na África do Sul, após prorrogação. O título de 2010 é o único na galeria do espanhóis até hoje, também sendo o único duelo em finais de Mundial.