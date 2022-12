Scaloni comemora título e rasga elogios a Messi: "O que ele transmite a seus companheiros eu nunca tinha visto"

A Argentina é campeã da Copa do Mundo. Em um jogo espetacular, Argentina e França fizeram um jogo que, com certeza, entra para a história do futebol. Numa final eletrizante, com várias reviravoltas, as seleções empataram por 3 a 3 e nos, pênaltis, a Argentina conquistou o tricampeonato.

Em entrevista ainda no campo de jogo, o técnico argentino Lionel Scaloni falou, muito emocionado, do título conquistado:

“Se meu pai estiver me vendo, acredito que esteja, e minha mãe também, eles me ensinaram a nunca desistir. Eu desfruto disso. É importante que as pessoas entendam que não sou só eu, mas qualquer outro treinador quer faz as coisas bem. Ainda não conseguimos nos dar conta desse momento. Nós, que vivemos dentro disso, estamos sempre viajando e acostumados a altos e baixos. Estamos acostumados a isso, sobretudo, é uma coisa incrível estar acima do que pudemos imaginar”.

Com a cabeça mais fria, mas ainda muito emocionado, Scaloni deu entrevista após o jogo sobre a conquista, futuro, Messi, Maradona e outros assuntos.

Sobre Lionel Messi, ele não titubeou e fez as devidas reverências ao craque:

“De pronto, creio que tenha que guardar um lugar para ele no Mundial. Ele ganhou o direito de decidir o que fazer com sua carreira futebolística e com a seleção. Ele não tem nenhuma dívida em sua carreira, para mim nunca teve. Para mim é um prazer. O que ele transmite a seus companheiros eu nunca tinha visto, ele dá esperanças a seus companheiros”, destacou.

O treinador argentino falou sobre a conversa que teve com Messi antes do mundial:

“Nós sentíamos que o que viria era muito difícil, estávamos transmitindo algo muito grande e forte ao povo e a desilusão poderia ser muito forte. Eu transmiti isso a ao Messi, a desilusão que poderia ser muito forte, o povo estava muito esperançoso. Ele disse: ‘Vamos em frente, se perder não tem problema’. Eu sentia que as pessoas esperavam muito e tinha que ter essa conversa com ele, contar o que sentia, e com sua resposta me dei conta que havia algo que estava fazendo bem. Essa foi uma história que gostaria que todos saibam, porque é muito boa”.

Scaloni surpreendeu ao dizer que não esperava ser campeão da Copa do Mundo:

“Agora estou mais tranquilo. Gostaria de falar do jogo e não somente que somos campeões do mundo. O jogo foi uma loucura. Como treinador, queria falar que fizemos um grande jogo, poderíamos fechar nos 90 e não tivemos essa sorte. Foi um grande, grande, grande encontro."

“A sensação agora é a melhor. Na verdade, não estava nos meus planos ser campeão do mundo, mas somos, e o mais importante é a forma que conseguimos. Somos vencedores"

Feliz da vida, o treinador falou do título e do jogo que fez a sua equipe:

“É demais, demais. Sinceramente, o que venho dizendo nas coletivas e agora não vou mudar, é que essa equipe, esses jogadores jogam para a gente, para o torcedor argentino. Aqui não tem ego, individualidades, todos vão para o mesmo lado. Não há orgulho maior do que jogar para o seu país. Esses garotos nos deram o máximo, conseguiram o título porque entenderam o que fazer no campo e estamos contentes. A maneira de sair campeão é importante, fomos campeões merecidamente, fizemos um jogo completíssimo.”

Scaloni também rasgou elogios ao goleiro Emiliano Martinez:

“Sempre otimistas, estávamos jogando bem, por duas situações concretas empataram. Éramos otimistas sabendo que, se fizéssemos nosso jogo, teríamos chance de gol. Levamos gol quase no fim. Sabíamos que Martinez irradia otimismo, ele transmitiu isso aos companheiros que iria bater. Todos falaram que queriam bater, quando fui contar eram seis ou sete, isso inspira confiança. Ter um goleiro que fala ‘vou pegar dois’ é muito bom”, disse.

Para encerrar, Scaloni dedicou o título ao ídolo argentino, Diego Armando Maradona:

“Agora me lembro de onde está Maradona, senão pensaria que está aqui. Por sorte, podemos ganhar essa Copa que sonhamos há muito e merecíamos, somos um país muito futebolista, espero que lá de cima ele tenha desfrutado. Agora que você fez a pergunta, me dei conta que ele não está aqui. Esse título também é dele.”