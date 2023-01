Com show de Haaland, Manchester City vence Wolverhampton e continua na briga pela Premier League

Nada como ter o artilheiro em dia inspirado. Haaland brilhou e Manchester City atropelou o Wolverhampton ao vencer por 3 a 0 e se mantém perto do Arsenal, na segunda posição da Premier League. O matador norueguês marcou três gols, o quarto no campeonato, com isso disparando na artilharia da competição e ajudando os Citizens na luta pelo título inglês.

City abafa e no fim, Haaland abre o marcador

O Manchester começou sufocando o adversário logo na saída de bola, com uma intensa pressão, a equipe não deixava de atacar. A primeira oportunidade surgiu com Haaland em um passe de De Bruyne, ele bateu cruzado e o goleiro José Sá realizou a sua primeira defesa.

Na conclusão seguinte foi a vez do Grealish, ele recebeu de Gundogan e arriscou de longe, novamente, José Sá espalmou. Minutos depois, Rodri foi acionado no meio e tentou quase na meia lua, a bola passou por cima do travessão.

De tanto tentar, finalmente aos 40 minutos, o City conseguiu furar o bloqueio e o gol tinha que ser dele. Em uma jogada dos craques, De Bruyne levantou na medida e Haaland testou firme para o fundo da meta, marcando o seu 29º gol na temporada: 1 a 0. Grealish ainda tentou o segundo nos acréscimo em uma bola servida por Rodri, mas o goleiro afastou, com isso terminando com o placar mínimo.

Haaland confirma o hat-trick e os Citizens passeiam

​​​​​​​O City retornou do intervalo na mesma fome de aumentar o placar e Rubens Neves tratou de facilitar o trabalho. Gundogan recebeu um ótimo passe por cima e o zagueiro calçou o atacante, o árbitro não titubeou e marcou a penalidade. Na cobrança, Haaland assumiu a responsabilidade e colocou no canto esquerdo de José Sá, ampliando a ponta da artilharia: 2 a 0.

Como desgraça pouca é bobagem, dessa vez foi o José Sá que entregou para o adversário. O goleiro tocou mal, nos pés de Gundogan e ele acionou mais uma vez Haaland que com o gol vazio, não perdoou, fazendo o seu quarto hat-trick da competição: 3 a 0.

A partir do terceiro foi um festival de oportunidades perdidas, principalmente pelo Gundogan. Em duas dessas, ele recebeu na grande área, tentou fintar o goleiro e bateu em cima dele que defendeu. Na outra, o atacante cabeceou sozinho, quase embaixo da rede e mandou por cima. Os Citizens ainda tentaram ampliar mais, só que faltou pontaria e então o resultado ficou nisso mesmo, em mais um show dos comandados de Guardiola e do Haaland, diante disso seguindo no encalço do líder Arsenal.